Ντόναλντ Τραμπ: Σε ποια προϊόντα μείωσε τους δασμούς και σε ποια τους ανέβαλε για έναν χρόνο;

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε την πίεση σε δύο βασικούς τομείς εισαγωγών — τα έπιπλα και τα ζυμαρικά — καθυστερώντας ή περιορίζοντας σημαντικούς δασμούς, λίγο πριν αυτοί τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Για τα έπιπλα, ο Τραμπ ανέβαλε για έναν χρόνο τις προγραμματισμένες αυξήσεις δασμών σε ορισμένα εισαγόμενα είδη οικιακού εξοπλισμού, διατηρώντας τους υφιστάμενους δασμούς και αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που μεταθέτει τις προγραμματισμένες αυξήσεις — οι οποίες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη — για την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση διατηρεί τον υφιστάμενο δασμό 25% σε «ορισμένα επενδυμένα ξύλινα προϊόντα», ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου, αντί να αυξηθεί στο 30% για τα επενδυμένα έπιπλα και στο 50% για τα ντουλάπια και τα έπιπλα μπάνιου, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να διεξάγουν παραγωγικές διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων εμπορικής αμοιβαιότητας και εθνικής ασφάλειας σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Οι δασμοί στα έπιπλα επιβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιαμόρφωσης των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ και προστασίας των εγχώριων βιομηχανιών. Εκτός από τον δασμό 25% στα έπιπλα και τα ντουλάπια, η κυβέρνηση είχε επιβάλει στα τέλη του περασμένου έτους και δασμό 10% στην εισαγόμενη μαλακή ξυλεία.

Οι υψηλότεροι συντελεστές που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα θα έπλητταν ιδιαίτερα εισαγωγές από μεγάλους προμηθευτές όπως το Βιετνάμ και την Κίνα, σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για την αύξηση των τιμών καταναλωτή παραμένουν έντονες.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα ορισμένων ευρείας κλίμακας δασμολογικών μέτρων που επιβλήθηκαν για λόγους εθνικής ασφάλειας — μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη στρατηγική εμπορίου του Τραμπ.

Σε αντίθεση με την αναβολή στους δασμούς των επίπλων, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε σημαντική μείωση των προγραμματισμένων δασμών στα ιταλικά ζυμαρικά, προσφέροντας ανακούφιση σε αρκετές μεγάλες εταιρείες ύστερα από μήνες διαμάχης.

Ύστερα από επανεξέταση και διαβουλεύσεις με τις ιταλικές αρχές, οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν δραστικά τους σχεδιαζόμενους δασμούς. Η εταιρεία La Molisana θα αντιμετωπίσει δασμό 2,26%, η Garofalo δασμό 13,98%, ενώ έντεκα ακόμη Ιταλοί παραγωγοί θα υπόκεινται σε δασμό 9,09%.

«Ο επανακαθορισμός αυτών των δασμολογικών συντελεστών αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από τις αμερικανικές αρχές της ουσιαστικής διάθεσης των εταιρειών μας για συνεργασία», ανέφερε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Ιταλία συνεργαζόταν με την αμερικανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οκτώβριο του 2025 για την εξεύρεση λύσης στη διαμάχη. Η αγορά των ΗΠΑ παραμένει ζωτικής σημασίας για τους Ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών: οι εξαγωγές ζυμαρικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμήθηκαν σε περίπου 671 εκατ. ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% των συνολικών εξαγωγών ζυμαρικών της Ιταλίας.

Με πληροφορίες από euronews.com