Ντόναλντ Τραμπ: Σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός μέχρι τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μια συμφωνία» με το Ιράν.

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Δεν πρέπει να γίνουν λάθη!»

«Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική», πρόσθεσε.

Χωρίς βιασύνη η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Ο Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο».

«Έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία [και] ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει «σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει».

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο

Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος παράλληλα και στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι «καμία χώρα στη Γη δεν χρηματοδοτεί περισσότερη τρομοκρατία από το Ιράν».

Όπως ανέφερε, «το Ιράν δεν δαπανά χρήματα για δρόμους και για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, αλλά επενδύει στη στήριξη της Χεζμπολάχ και της Χαμάς».

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη για τις κινήσεις της στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι «κρατούν ομήρους πολιτικά πλοία» και ότι «έχουν τοποθετήσει νάρκες σε διεθνή θαλάσσια οδό».

«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα απαιτήσουν «την αποδοχή και τη συμμόρφωση» της ιρανικής πλευράς.

O Ρούμπιο δήλωσε ότι «ίσως να έχουμε περισσότερες εξελίξεις αργότερα σήμερα», προσθέτοντας όμως ότι «αφήνει στον πρόεδρο (Τραμπ) να κάνει περαιτέρω ανακοινώσεις».

Ανέφερε ότι «έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος – σημαντική πρόοδος, αν και όχι η τελική».

Με πληροφορίες από BBC και Al Jazeera