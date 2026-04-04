Ντόναλντ Τραμπ σε Ιράν: «Απομένουν 48 ώρες πριν ξεσπάσει η απόλυτη κόλαση πάνω του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτηση στο Truth Social, στάθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη.

«Θυμάστε που έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ; Ο χρόνος τελειώνει - απομένουν 48 ώρες πριν ξεσπάσει η απόλυτη κόλαση πάνω τους. Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ / Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν κλίνουν σε αποτυχία

Οι τρέχουσες μεσολαβητικές προσπάθειες χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και του Πακιστάν, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε αδιέξοδο, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το Ιράν δήλωσε επισήμως στους μεσολαβητές ότι δεν προτίθεται να συναντηθούν αξιωματούχοι του με Αμερικανούς στο Ισλαμαμπάντ εντός των επόμενων ημερών και θεωρεί «απαράδεκτες» τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μάλιστα, το Ιράν φέρεται να απέρριψε μια πρόταση των ΗΠΑ για 48ωρη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, υποστηρίζει το Al Jazeera.

Αναφερόμενο σε πηγή, το δημοσίευμα ανέφερε ότι η πρόταση υποβλήθηκε την Τετάρτη μέσω μιας άλλης χώρας, η οποία δεν κατονομάζεται.

Η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη για τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διανύει πλέον την πέμπτη εβδομάδα και έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε βίντεο που έδειχνε μία κατεστραμμένη γέφυρα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει «συνέχεια» αν το Ιράν δεν αποδεχθεί συμφωνία.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε ότι τα πλήγματα σε πολιτικές υποδομές «δεν θα αναγκάσουν τους Ιρανούς να υποκύψουν», υπογραμμίζοντας πως η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που θεωρεί απαράδεκτους.

Παρά τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τα τέλη Φεβρουαρίου, σημαντικό μέρος των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων παραμένει ενεργό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων δεν έχουν καταστραφεί, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης. Επισημαίνεται επίσης ότι ορισμένοι εκτοξευτές δεν είναι άμεσα προσβάσιμοι, χωρίς όμως να έχουν εξουδετερωθεί.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές διεργασίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά και διακόπτουν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.