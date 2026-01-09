Ντόναλντ Τραμπ: Προανήγγειλε επίθεση στο Μεξικό;

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προαναγγέλλει επικείμενα χερσαία πλήγματα κατά καρτέλ ναρκωτικών, σε μια κίνηση που θα σηματοδοτούσε περαιτέρω κλιμάκωση της εκστρατείας του κατά όσων χαρακτηρίζει «ναρκο-τρομοκράτες» σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μήνες επιθέσεων κατά φερόμενων ως σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στη θάλασσα και μόλις λίγες ημέρες μετά από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εντός της Βενεζουέλας που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

«Έχουμε εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονταν από τη θάλασσα και τώρα θα αρχίσουμε να πλήττουμε τους καρτέλ και στην ξηρά», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News το βράδυ της Πέμπτης.

«Τα καρτέλ ελέγχουν το Μεξικό — είναι πραγματικά πολύ θλιβερό να βλέπεις τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα». Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, ωστόσο οι δηλώσεις του αφήνουν να εννοηθεί διεύρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενδεχομένως ακόμη και εντός του Μεξικού.

Από τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνησή του έχει σκοτώσει τουλάχιστον 115 ανθρώπους σε περισσότερα από 30 πλήγματα κατά σκαφών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αξιωματούχους να δικαιολογούν ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις υποστηρίζοντας ότι τα σκάφη μετέφεραν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ και ότι οι επιβαίνοντες ήταν μέλη εγκληματικών συνδικάτων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί το ενδεχόμενο χερσαίων επιθέσεων. Τον Νοέμβριο είχε πει σε Αμερικανούς στρατιωτικούς ότι μια χερσαία επίθεση κατά φερόμενων ως Βενεζουελάνων διακινητών ναρκωτικών θα μπορούσε να ξεκινήσει «πολύ σύντομα», δηλώνοντας: «Πιθανόν έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν πλέον να μεταφέρουν [ναρκωτικά] διά θαλάσσης και θα αρχίσουμε να τους σταματάμε και στην ξηρά. Η ξηρά είναι πιο εύκολη».

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «έπληξαν» παράκτια εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, χωρίς όμως να δώσει πολλές λεπτομέρειες.

Ωστόσο, ενώ οι επιθέσεις σε διεθνή ύδατα έθεσαν ήδη νομικά ζητήματα, η τελευταία εισβολή του Τραμπ στη Βενεζουέλα οδήγησε ορισμένους αντιπάλους να ζητήσουν την τρίτη παραπομπή του σε δίκη.

Ακόμη και η Γερουσία, όπου η πλειοψηφία ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε την Πέμπτη ένα ψήφισμα για τα πολεμικά δικαιώματα, προκειμένου να εμποδίσει περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και η κίνηση αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική, δεδομένου ότι είναι απίθανο να ψηφιστεί από τη Βουλή, όπου η πλειοψηφία ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους, πόσο μάλλον να υπογραφεί από τον Τραμπ.

«Δεν πιστεύω καν ότι είναι κάτι που το παίρνουν σοβαρά»

Η αντίδραση αυτή πάντως δεν φαίνεται να έχει περιορίσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Τραμπ, ο οποίος υπαινίχθηκε και άλλους πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων της Κούβας και του Μεξικού.

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί νωρίτερα στο Μεξικό, λέγοντας το Σάββατο ότι «κάτι θα πρέπει να γίνει» με το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα. Υποστήριξε ότι προσέφερε στη Μεξικανή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ αμερικανική βοήθεια για να «εξουδετερωθούν» τα καρτέλ, αλλά εκείνη φέρεται να αρνήθηκε, με τον Τραμπ να λέει ότι ήταν «πολύ φοβισμένη».

Η Σέινμπαουμ υποβάθμισε την πιθανότητα μονομερούς αμερικανικής δράσης σε μεξικανικό έδαφος. «Δεν πιστεύω [στο ενδεχόμενο] εισβολής, δεν πιστεύω καν ότι είναι κάτι που το παίρνουν σοβαρά», δήλωσε τη Δευτέρα. «Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται με [ξένη στρατιωτική] επέμβαση».

Η πρόεδρος του Μεξικού επανέλαβε επίσης τη θέση της για την κυριαρχία του Μεξικού και των άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. … Για το Μεξικό, η κυριαρχία και η αυτοδιάθεση δεν είναι ούτε προαιρετικές ούτε διαπραγματεύσιμες».

Με πληροφορίες από time.com