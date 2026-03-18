Ντόναλντ Τραμπ: Πώς τα σχέδιά του για την Κούβα μπορούν να επαναφέρουν τους Κάστρο στην εξουσία

Την απομάκρυνση του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ από την προεδρία της Κούβας έχει θέσει ως όρο για διαπραγματεύσεις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όσο η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται στο νησί της Καραϊβικής.

Η Κούβα, τις τελευταίες εβδομάδες, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά ενεργειακή κρίση, που οδήγησε ακόμη και σε γενικό μπλακ άουτ, εν μέσω αμερικανικού αποκλεισμού στο πετρέλαιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα έχει «την τιμή να πάρει» το νησί, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το τι ακριβώς σχεδιάζει η Ουάσιγκτον.

Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios, θίγει το σενάριο αντικατάστασης του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ από μέλος της οικογένειας Κάστρο, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και να βρεθεί λύση, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση.

Ντόναλντ Τραμπ: Πώς επιδεινώθηκε η κατάσταση στην Κούβα

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η κατάσταση στην Κούβα επιδεινώθηκε μετά την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με δασμούς χώρες που προμηθεύουν καύσιμα στην Κούβα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την τροφοδοσία.

Το αποτέλεσμα ήταν διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα και διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα, ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι για τρεις μήνες δεν έχουν φτάσει αποστολές καυσίμων, ενώ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι «συζητάμε με την Κούβα, αλλά πρώτα θα ασχοληθούμε με το Ιράν».

Κούβα: Πόσο πιθανή είναι μία αλλαγή καθεστώτος

Σύμφωνα με αναλυτές, οι πρόσφατες διαδηλώσεις διαφέρουν από τις προηγούμενες λόγω της νέας γεωπολιτικής συγκυρίας και της ενεργειακής κρίσης.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέγερση και πιθανή αλλαγή ηγεσίας. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο Τραμπ ενδέχεται να μην προχωρήσει σε πλήρη ανατροπή του καθεστώτος, αλλά να διατηρήσει κάποια στελέχη στην εξουσία, όπως συνέβη και στη Βενεζουέλα.

Η επιλογή αυτή σχετίζεται και με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε η πλήρης εκκαθάριση του καθεστώτος Σαντάμ Χουσεΐν μετά την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Λατινοαμερικανικών Σπουδών, Άντριαν Χερν, πολλοί στην Κούβα παραμένουν πιστοί στην επανάσταση και μια αλλαγή θα απαιτούσε πρόσωπο με «τα κατάλληλα διαπιστευτήρια».

Αυτό ανοίγει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην εξουσία κάποιο μέλος της οικογένειας Κάστρο.

Κούβα: Οι πιθανοί διάδοχοι από την οικογένεια Κάστρο

Τρεις μορφές από την ισχυρή οικογένεια εμφανίζονται ως πιθανοί διάδοχοι:

Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο

Ο 41χρονος, εγγονός του Ραούλ Κάστρο και σωματοφύλακάς του, θεωρείται μέρος του «στενού πυρήνα εξουσίας». Παρά τη μικρή πολιτική εμπειρία, διαθέτει, σύμφωνα με αναλυτές, το «πολιτισμικό κεφάλαιο» για να ενώσει διαφορετικά κοινωνικά στρώματα.

Όσκαρ Πέρες-Ολίβα Φράγκα

54 ετών, ανιψιός των Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο, είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου. Θεωρείται τεχνοκράτης, με χαμηλό προφίλ και λιγότερη σύνδεση με τις σκληρές πολιτικές της Αβάνας.

Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν

60 ετών, γιος του Ραούλ Κάστρο και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Είχε κεντρικό ρόλο στην εξομάλυνση σχέσεων ΗΠΑ-Κούβας το 2014, αλλά παραμένει τα τελευταία χρόνια εκτός δημοσιότητας.