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Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθι

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έγιναν αφότου οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν νωρίτερα την Πέμπτη ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΙΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΧΟΥΘΙ Facebook Twitter
Φωτ: EPA
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει την Τεχεράνη υπεύθυνη σε περίπτωση που οι Χούθι της Υεμένης εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

«Πριν από έναν χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν με μεγάλη ισχύ στους Χούθι, εξαιτίας της παρεμπόδισης του εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών μέσω επιθέσεων σε πλοία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Από τότε, και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής μας με το Ιράν, ενήργησαν με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Δυστυχώς, τώρα αρχίζουν ξανά, καθώς επιτέθηκαν χθες το βράδυ σε δύο σαουδαραβικά πλοία», πρόσθεσε.

Ντόναλντ Τραμπ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν»

«Ας αποτελέσει αυτή η ανάρτηση σαφή προειδοποίηση ότι, αν το επαναλάβουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι ή εντολοδόχοι της Τεχεράνης. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιβληθούν σφοδρά στρατιωτικά αντίποινα τόσο κατά του Ιράν όσο και, φυσικά, κατά των ίδιων των Χούθι, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα ενεργούσαν με επαγγελματισμό και σύνεση», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν αφότου οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν νωρίτερα την Πέμπτη ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τους Χούθι να «μείνουν έξω» από τη σύγκρουση με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «παρασύρθηκαν» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή από την Τεχεράνη.

«Ελπίζω να σταματήσουν. Δεν θα έπρεπε πραγματικά να το κάνουν αυτό. Οι Ιρανοί τούς παρέσυραν σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από Anadolu Ajansi

Διεθνή

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