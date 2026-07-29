Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «συντρίψουν» το Ιράν μετά την «αιφνιδιαστική» επίθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να «συντρίψει» το Ιράν, απαντώντας στις νυχτερινές επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν βαρύ πλήγμα», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία «αιφνιδιαστική επίθεση», λέγοντας ότι οι στρατιώτες είχαν μόλις λίγα λεπτά στη διάθεσή τους για να καταρρίψουν τους εισερχόμενους πυραύλους.

Αναφερόμενος στα αμερικανο-σαουδαραβικά πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές «καρκίνωμα για τον κόσμο».

Παρά τη φαινομενική κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ να συνεχίσουν τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ επανέλαβε ότι εξελίχθηκε «πολύ καλά», προσθέτοντας πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «καταλαβαίνει πλέον», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε τι ακριβώς αναφερόταν.

BREAKING: President Trump tells Fox News the United States will respond with force after what he called a surprise Iranian missile attack on U.S. forces in Jordan, saying, "We're going to beat the f****** s*** out of them" and warning Iran is "going to get a beating."



He said… pic.twitter.com/ZsgHEDq8sB — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026

Πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από τον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους, σε μία «αιφνιδιαστική απόπειρα επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ «οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση και σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ιορδανίας μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας.

Από την πλευρά του, το IRGC ανακοίνωσε ότι η αεροπορική του δύναμη έπληξε αμερικανική αεροπορική βάση και κέντρο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία, «με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους».

«Όσο συνεχίζονται οι απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και οι παράνομες και επιθετικές ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον των συμφερόντων μας, η αντίσταση θα συνεχιστεί», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB.

Ιράν: Η τελευταία κλιμάκωση φαίνεται να αποτελεί «προληπτική επίθεση και όχι αντίδραση»

Μεταδίδοντας από την Τεχεράνη, ο ανταποκριτής του Al Jazeera Ρεσούλ Σερντάρ δήλωσε ότι η τελευταία κλιμάκωση φαίνεται να αποτελεί «προληπτική επίθεση και όχι αντίδραση» από την πλευρά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, κοινές αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ την Τετάρτη προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 μελών των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) και τον τραυματισμό άλλων 32, σύμφωνα με την οργάνωση.

Οι επιδρομές αυτές αποτέλεσαν τη σημαντικότερη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή μετά την περασμένη Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών διάρκειας 13 ημερών, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη «καλές συνομιλίες» με το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφεραν ότι οι κοινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ είχαν στόχο φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, τις οποίες θεωρούν υπεύθυνες για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Ιράν: Οι αγορές πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera Τζακ Χιούσον, μεταδίδοντας από τη Βαγδάτη, χαρακτήρισε την επίθεση «προφανώς μείζον περιστατικό για τις PMF», επισημαίνοντας ότι οι δυνάμεις αυτές «αποτελούν νομικά μέρος των κρατικών ενόπλων δυνάμεων του Ιράκ».

Η προεδρία του Ιράκ καταδίκασε τη «μη αποδεκτή επίθεση» στις εγκαταστάσεις των PMF. Παράλληλα, τόνισε ότι απορρίπτει κάθε επίθεση στο ιρακινό έδαφος, ενώ αντιτίθεται και «στη χρήση του ιρακινού εδάφους ως ορμητηρίου ή πεδίου για επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών».

Ο Σερντάρ επισήμανε ότι οι τελευταίες επιθέσεις επανέφεραν την περιοχή «σε κατάσταση υψηλής έντασης, ύστερα από ημέρες σχετικής ηρεμίας».

Οι αγορές πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις μετά την επιβεβαίωση της ιρανικής επίθεσης από τον αμερικανικό στρατό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου, τα οποία υποχωρούσαν μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σημείωσαν άνοδο άνω του 4%, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent διαμορφώθηκε πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι.

«Μήνυμα» προς τον Τραμπ

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σημειώθηκαν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συναντιόταν στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής πολέμου κατά του Ιράν.

«Το Ιράν στέλνει μήνυμα στον Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις», δήλωσε από την Ουάσινγκτον ο ανταποκριτής του Al Jazeera Άλαν Φίσερ.

«Στο Ισραήλ μεταδόθηκε ότι ο Νετανιάχου επιθυμούσε ιδιαίτερα να θέσει το ζήτημα του Pickaxe Mountain. Οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι εκεί πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και εκτιμούν πως το Ιράν κατασκευάζει νέα πυρηνική εγκατάσταση», ανέφερε.

Ο Τζέισον Κάμπελ, ανώτερος ερευνητής του Middle East Institute, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Τεχεράνη «προσπαθεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία και τη δυναμική των εξελίξεων με αυτές τις τελευταίες επιθέσεις».

«Το Ιράν έχει εκφράσει σκεπτικισμό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν αυτές τις παύσεις μεταξύ των επιθέσεων για να προετοιμάσουν μια νέα φάση βίας. Είναι πιθανό η Τεχεράνη να θεωρεί ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τη σημερινή παύση», είπε.

Την Τετάρτη, το Reuters, επικαλούμενο τρεις καλά ενημερωμένες πηγές, μετέδωσε ότι το Ιράν αναμένεται να παραλάβει εντός των επόμενων εβδομάδων μια πρώτη παρτίδα έως και 400 κινεζικής κατασκευής φορητών εκτοξευτών αντιαεροπορικών πυραύλων, σε μία από τις μεγαλύτερες γνωστές προσπάθειες ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του.

Συνεχίζεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ και η ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλλει το Ιράν για τον αποκλεισμό ορισμένων πλοίων.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών. Την Τετάρτη, το IRGC ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ότι «έπληξε και ακινητοποίησε» τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, τα δεξαμενόπλοια «συνέχισαν να κινούνται σε μη ασφαλή και παράνομη διαδρομή, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις μας».

Το Ομάν έχει καταθέσει πρόταση προς το Ιράν για την από κοινού διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο η Τεχεράνη την απέρριψε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα απορρίπτει την ισότιμη κατανομή των θαλάσσιων διαδρόμων διέλευσης.

Αντ' αυτού, όπως είπε, η Τεχεράνη πρότεινε να διαχειρίζεται τη ναυσιπλοΐα στη δική της πλευρά των Στενών, ενώ το Μουσκάτ θα αναλάβει τη διαχείριση μέρους, αλλά όχι ολόκληρου, του αντίθετου διαύλου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Times of Israel