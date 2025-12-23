Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ή θα πουλήσουν το πετρέλαιο που κατέσχεσαν από τη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κρατήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που βρέθηκε σε δεξαμενόπλοια τα οποία κατέσχεσαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, μαζί με τα ίδια τα πλοία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν την ώρα που η κυβέρνησή του συνεχίζει να ασκεί πίεση στον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ζητώντας την παραίτησή του.

«Θα κρατήσουμε το πετρέλαιο. Ίσως, το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε. Ίσως, το χρησιμοποιήσουμε, κρατάμε και τα πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ενώ η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλλει τις κατασχέσεις κάνοντας λόγο για «πειρατεία».

Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει δύο δεξαμενόπλοια, ενώ συνεχίζεται η καταδίωξη ενός τρίτου, που η κυβέρνηση των ΗΠΑ περιγράφει ως μέρος του «σκοτεινού στόλου» της Βενεζουέλας για να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις και σε χερσαίους στόχους, προειδοποιώντας ότι όποιοι επιχειρήσουν να μεταφερθούν από ξηρά θα αντιμετωπίσουν «μεγάλο πρόβλημα».

Απαντώντας στις δηλώσεις του, ο Μαδούρο σχολίασε στην κρατική τηλεόραση ότι «θα ήταν καλύτερα να ασχοληθεί με τα δικά του οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, και ο κόσμος θα ήταν καλύτερα εάν επικεντρωνόταν στη χώρα του».

Από την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση Μαδούρο ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, ενώ πρόσφατα διέταξε «αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων με κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Με πληροφορίες από BBC