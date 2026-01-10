Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας αυτή τη φορά ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «κατέχουν» το νησί, προκειμένου να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να αποκτήσουν επιρροή σε αυτό.

«Τα κράτη πρέπει να έχουν ιδιοκτησία και να υπερασπίζονται την ιδιοκτησία τους. Και θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», ανέφερε την Παρασκευή απαντώντας σε ερώτηση του BBC, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας, η οποία ανήκει στη Δανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ακόμη και την προσάρτησή της διά της βίας.

Με τη σειρά τους, η Δανία και η Γροιλανδία απάντησαν ότι το έδαφος δεν είναι προς πώληση, ενώ η Κοπεγχάγη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα σήμαινε το τέλος της διατλαντικής αμυντικής συμμαχίας. Παρά το γεγονός ότι είναι η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή στον κόσμο, η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας, ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά στρατηγικής σημασίας για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων, καθώς και για την παρακολούθηση ναυτικών κινήσεων στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι «είναι γεμάτη ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μόνιμα εγκατεστημένους στη βάση Pituffik, στο βορειοδυτικό άκρο της Γροιλανδίας, μία εγκατάσταση που λειτουργεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών με τη Δανία, η Ουάσινγκτον έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει όσα στρατεύματα επιθυμεί στο νησί.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι μια συμφωνία μίσθωσης δεν τον ικανοποιεί. «Τα κράτη δεν μπορούν να κάνουν συμφωνίες εννέα ή ούτε καν εκατό ετών. Πρέπει να έχουν ιδιοκτησία», δήλωσε.

«Αγαπώ τον λαό της Κίνας. Αγαπώ τον λαό της Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως: «Δεν τους θέλω ως γείτονες στη Γροιλανδία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί». Συμπλήρωσε, δε, ότι «και το ΝΑΤΟ πρέπει να το κατανοήσει αυτό».

Οι σύμμαχοι της Δανίας στο ΝΑΤΟ, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και ο Καναδάς, εξέφρασαν τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι «μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τις μεταξύ τους σχέσεις». Τόνισαν επίσης ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά από τους συμμάχους, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη χρήση στρατιωτικής βίας από τον Τραμπ στη Βενεζουέλα το Σάββατο, γεγονός που αναζωπύρωσε ανησυχίες για το μέλλον της Γροιλανδίας. Υπενθυμίζεται ότι το 2019, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, είχε προτείνει την αγορά του νησιού, πρόταση που απορρίφθηκε κατηγορηματικά.

Παράλληλα, αυξάνεται το διεθνές ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, όπως οι σπάνιες γαίες, το ουράνιο και ο σίδηρος, οι οποίοι καθίστανται πιο προσβάσιμοι λόγω της τήξης των πάγων από την κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες εκτιμούν ότι η περιοχή ενδέχεται να διαθέτει και σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, τόνισαν ότι «η περιφρόνηση των ΗΠΑ προς τη χώρα μας πρέπει να σταματήσει».

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί. Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της», ξεκαθάρισαν.

Με πληροφορίες από BBC



