Ντόναλντ Τραμπ: «Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των χωρών του NATO, με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν, κατηγορώντας τους συμμάχους ότι δεν πρόσφεραν καμία ουσιαστική βοήθεια.

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν απέναντι στο “παράφρον” έθνος του Ιράν, που πλέον έχει στρατιωτικά αποδεκατιστεί. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση εντάσσεται στο κλίμα έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων, καθώς αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αρνηθεί να εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση με το Ιράν, προκαλώντας την οργή του Τραμπ.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για το ΝΑΤΟ / Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Η νέα ανάρτηση για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με νέα ανάρτηση στο Truth Social, επανέφερε το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, απειλώντας εκ νέου την Τεχεράνη.

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και 'παράξενοι'. Μας ικετεύουν να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν συντριβεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα ανάκαμψης, κι όμως δημόσια δηλώνουν ότι απλώς 'εξετάζουν την πρότασή μας'. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου όμορφα!» έγραψε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν επιδιώκει «απεγνωσμένα» μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρότασή του για κατάπαυση του πυρός και διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κλιμάκωσης της έντασης, με το Ιράν όχι μόνο να απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο, αλλά και να καταθέτει δικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ιρανική ηγεσία αποφεύγει να παραδεχθεί δημόσια την επιθυμία της για συμφωνία, «για να σώσει το κύρος της» και από φόβο εσωτερικών αντιδράσεων.

«Διαπραγματεύονται και θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν, γιατί θεωρούν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος τους ο λαός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν απορρίπτει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ

Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ούτε υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό σχέδιο φέρεται να περιλάμβανε άρση κυρώσεων, περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και στους πυραύλους του Ιράν, καθώς και επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ζητά αποζημιώσεις για τον πόλεμο, εγγυήσεις ασφαλείας και σεβασμό της κυριαρχίας της. Παράλληλα, την ώρα που το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει, οι συγκρούσεις στην περιοχή εντείνονται.

Μεταξύ άλλων, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντείνοντας τις διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης παραμένει αβέβαιο, με τις δύο πλευρές να επιμένουν σε αντικρουόμενες θέσεις και τη σύγκρουση να δείχνει μακριά από την εκτόνωση.

Με πληροφορίες από Reuters, Euronews