Ντόναλντ Τραμπ: «Ο βασιλιάς Κάρολος συμφωνεί μαζί μου για το Ιράν»

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, μια αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή προκάλεσε αίσθηση, καθώς επικαλέστηκε τη στάση του Βασιλιά Καρόλου Γ'.

Στην εναρκτήρια πρόποση το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Βρετανός μονάρχης συμφωνεί με τη θέση του πως το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο τέλος της δεύτερης ημέρας της επίσημης επίσκεψης του Καρόλου στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποίησε και ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε λίγο με θέματα της Μέσης Ανατολής και τα πάμε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου και πρόσθεσε: «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε αυτόν... -ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα- δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Συνάντηση Καρόλου - Τραμπ: Η ιστορική ομιλία του βασιλιά στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εκφώνησε ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, τονίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο μονάρχης καταδίκασε, μεταξύ άλλων, την πολιτική βία, στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Όπως είπε: «Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό. Επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Στην πορεία, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε, πως «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος», επισημαίνοντας στη συνέχεια, πως διανύουμε μια «περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας», λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Τέλος, ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που παρατηρήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας ώστε να διασφαλιστεί «μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters