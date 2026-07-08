Ντόναλντ Τραμπ: «Νομίζω ότι η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε - Είναι άρρωστοι»

Στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για τις χθεσινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την πολιτική ηγεσία του Ιράν ως «άρρωστη», ενώ σχετικά με την εκεχειρία και το Μνημόνιο Κατανόησης με την Τεχεράνη, είπε: «νομίζω τελείωσε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «τους χτύπησε πολύ σκληρά».

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το Ιράν»

Ύστερα από μια σύντομη παύση, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η εκεχειρία τελείωσε. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί τους».

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, λέγοντας: «Είναι άρρωστοι. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς».

Δικαιολογώντας τις αμερικανικές επιθέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε: «Τους είπαμε "κοιτάξτε τη δουλειά σας", αλλά εκείνοι άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους και να επιτίθενται σε πλοία χθες. Έτσι, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε και στις υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως την Ισπανία: τη χαρακτήρισε μεταξύ άλλων ως «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», ανακοινώνοντας πως διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω να κάνω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν.