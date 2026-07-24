Ντόναλντ Τραμπ: Νέοι δασμοί σε περισσότερες από 80 χώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου πακέτου δασμών, στην προσπάθειά του, όπως μεταφέρουν αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, παρά τις συνεχιζόμενες νομικές προσφυγές κατά της πολιτικής του.

Από τα μεσάνυχτα (ώρα ΗΠΑ), σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τίθενται σε ισχύ νέοι δασμοί από 10% έως 12,5% σε περισσότερες από 80 χώρες, αντικαθιστώντας τον ενιαίο δασμό 10% που λήγει την ίδια ώρα.

Αξίζει να τονιστεί στο ενδιάμεσο πως τους τελευταίους 17 μήνες, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αξιοποιήσει διαδοχικά διαφορετικές διατάξεις της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας, επιδιώκοντας, κατά την ίδια, να «προστατεύσει την αμερικανική οικονομία από τον ξένο ανταγωνισμό».

The Trump administration on July 24 will impose new tariffs of 10% and 12.5% on goods from 60 trading partners, including the European Union, over allegations of lax enforcement of forced labor bans, just as a temporary 10% global tariff expires https://t.co/3Ku5V7C36X — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Πού βασίζονται οι δασμοί

Σύμφωνα με τους New York Times, ο δασμός 10% που ίσχυε μέχρι σήμερα είχε επιβληθεί τον Φεβρουάριο, μετά την ακύρωση προηγούμενων δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι νέοι δασμοί βασίζονται στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει εμπορικά μέτρα σε χώρες που εφαρμόζουν, κατά την κρίση της αμερικανικής κυβέρνησης, αθέμιτες ή διακριτικές εμπορικές πρακτικές.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι αρκετές χώρες δεν εμποδίζουν την εισαγωγή προϊόντων που έχουν παραχθεί με καταναγκαστική εργασία, γεγονός που «δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ισχύει σχετική απαγόρευση».

Trump administration unveils new tariffs on 60 trading partners as temporary duties expire https://t.co/ZILDWFKiX0 — FOX Business (@FoxBusiness) July 24, 2026

Νέος όρος για τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία

Παράλληλα με την επιβολή των δασμών, μία ημέρα μετά την υπογραφή της νέας πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε έναν νέο όρο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή της.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι η συμφωνία θα προχωρήσει μόνο εφόσον το Ριάντ αποκαταστήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η απαίτηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το Ισραήλ χωρίς συγκεκριμένη προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Αντίθετα, η νέα προϋπόθεση χαιρετίστηκε από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η συμφωνία έχει δεχθεί επίσης διεθνή κριτική, καθώς αρκετοί εκφράζουν ανησυχία ότι θα μπορούσε να επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να εμπλουτίζει το δικό της πυρηνικό υλικό. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη συμφωνία, διαψεύδοντας δηλώσεις αξιωματούχων της ίδιας του της κυβέρνησης.

Τέλος, αξιοσημειώτο είναι ότι η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, μετά τον ισχυρισμό των Χούθι της Υεμένης ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν «σκληρή στρατιωτική τιμωρία» τόσο στο Ιράν όσο και στους Χούθι σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον πλοίων.

Με πληροφορίες από New York Times