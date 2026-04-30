Ντόναλντ Τραμπ: Νέες αιχμές κατά Τζίμι Κίμελ και ABC

Συνέχεια στα σχόλιά του για τον Τζίμι Κίμελ και το ABC έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ζήτησε για ακόμα μία φορά την απόλυση του παρουσιαστή, ζητώντας το να γίνει «σύντομα».

Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ

«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ψευδών ειδήσεων ABC τον καθόλου αστείο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση; Ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Ελπίζω να γίνει σύντομα!!!».

Τις προηγούμενες ημέρες τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όσο και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, έκριναν τον Τζίμι Κίμελ για όσα ανέφερε σε πρόσφατη εκπομπή του, λίγο πριν την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών.

Τα πρόσφατα σχόλια και η έρευνα για τις άδειες μετάδοσης του ABC

«Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι καταστροφικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια που μαστίζει την Αμερική.

Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος.

Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, επειδή ξέρει ότι το κανάλι θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει.

Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;», είχε αναφέρει σε ανάρτησή της η Μελάνια Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε αντίστοιχα γράψει «ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύουν οι φρικτές τηλεοπτικές του μετρήσεις, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική».

«Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την πρώτη κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του, ακούγοντας τον να μιλάει, πράγμα που δεν συνέβαινε και δεν θα συνέβαινε ποτέ. Στη συνέχεια, δήλωσε: «Η πρώτη κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα». Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Κατανοώ ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρίνονταν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ διέταξαν την Τρίτη την επανεξέταση όλων των αδειών μετάδοσης που κατέχει το ABC, μια ασυνήθιστη κίνηση με σκοπό να ασκηθεί πίεση σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο, του οποίου το πρόγραμμα έχει συχνά προκαλέσει την οργή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπηρεσία που επιβλέπει την επανεξέταση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ότι η επανεξέταση σχετίζεται με έρευνα για τις πολιτικές του ABC για τη διαφορετικότητα και την ένταξη.