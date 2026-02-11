Ντόναλντ Τραμπ - Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, με το Ιράν να μπαίνει στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση -που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες- ο Τραμπ ανέφερε ότι επέμεινε στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Δεν υπήρξε οριστική συμφωνία, πέρα από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αν μπορεί, αυτό θα είναι προτιμότερο. Αν όχι, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», έγραψε.

Ντόναλντ Τραμπ - Μπενιαμίν Νετανιάχου: Τι είπαν για Γάζα

Υπενθύμισε μάλιστα ότι, κατά το παρελθόν, όταν το Ιράν δεν προχώρησε σε συμφωνία, ακολούθησε η αμερικανική επιχείρηση «Midnight Hammer» με βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. «Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο λογικοί», πρόσθεσε.

Ήταν η έβδομη συνάντηση των δύο ηγετών από την επανεκλογή Τραμπ.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου είχε επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περάσει η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα στη δεύτερη φάση της, η οποία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, θα περιλαμβάνει αποστρατιωτικοποίηση, τεχνοκρατική διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση.

Ο Νετανιάχου έχει επαναλάβει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία ανασυγκρότησης. Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει απορρίψει τις άλλες απαιτήσεις.

Η επίσκεψη του Νετανιάχου πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις αν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Με πληροφορίες από CNN