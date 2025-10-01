Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον, έπειτα από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές του Σεπτεμβρίου εναντίον της χώρας του Κόλπου, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Αποτελεί πάγια πολιτική των ΗΠΑ να διαφυλάσσουν την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους του Κατάρ απέναντι σε κάθε εξωτερική επίθεση», αναφέρεται στο διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Ισραήλ εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση στο Κατάρ, πλήττοντας συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της Ντόχα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνάντηση στελεχών της Χαμάς.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε σπάνια δημόσια επίπληξη από τον Τραμπ, ο οποίος, αν και παραδοσιακά στηρίζει το Ισραήλ, εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκεια» για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ. Σε περίπτωση τέτοιας επίθεσης, η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε «όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα», ακόμη και σε στρατιωτική δράση.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της Δευτέρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του στο Κατάρ. Την επόμενη ημέρα, η Ντόχα ανακοίνωσε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και υπόσχεση από το Ισραήλ πως δεν θα επαναλάβει ανάλογη επίθεση.