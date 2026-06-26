Ντόναλντ Τραμπ: Κατηγορεί το Ιράν για «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας - «Επιτέθηκε σε πλοία στα Στενά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι «τουλάχιστον τέσσερα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αυτοκτονίας» (one-way attack drones) στόχευσαν πλοία που κινούνταν στη θαλάσσια οδό και ότι ένα από αυτά «χτύπησε κατευθείαν το ανώτερο κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού» φορτηγού πλοίου.

Όπως υποστήριξε, το πλοίο «κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του», ενώ πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα τρία drones καταρρίφθηκαν.

«Ένα από τα drones χτύπησε με δύναμη το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του», γράφει πιο αναλυτικά ο Τραμπ στο Truth Social. «Καταρρίψαμε άλλα τρία drones», συνέχισε και τέλος, πρόσθεσε:

«Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», χωρίς να διευκρινίσει αν θα υπάρξουν συνέπειες.

Επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν: Οι ΗΠΑ επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ιράν

Δεν είναι σαφές σε ποιο περιστατικό αναφέρεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ ή πότε συνέβη, σχολιάζει ο διεθνής Τύπος, που υπενθυμίζει την αναφορά για επίθεση η οποία φέρεται να σημειώθηκε εχθές, σε πλοίο στα ύδατα ανοικτά των ακτών του Ομάν, για την οποία οι ΗΠΑ κατηγόρησαν και πάλι το Ιράν.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανέστειλε την Πέμπτη, το πρόγραμμά του για τη συνοδεία πλοίων και ναυτικών μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά από αναφορά φορτηγού πλοίου ότι δέχθηκε επίθεση, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τη βιωσιμότητα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Το πλοίο ανέφερε ότι χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του από ένα βλήμα, 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία του βρετανικού ναυτικού UKMTO, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να μην ακολουθούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από το Ιράν.

Τέσσερις πηγές ταυτοποίησαν το πλοίο ως το Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης. Παράλληλα, πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι πιθανότατα αποτέλεσε στόχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει πως το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον του εμπορικού πλοίου.

Το Ισραήλ παραμένει στον Λίβανο παρά τον όρο του Ιράν

Την ώρα που η συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ κρέμεται ξανά από μία κλωστή, ο αριθμός των νεκρών στο Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις αυξάνεται.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχει ανέλθει σε 4.243 νεκρούς και 12.186 τραυματίες.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι δυνάμεις τους θα παραμείνουν στον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει πως, βάσει των όρων της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία περιλαμβάνει και τον Λίβανο, το Ισραήλ υποχρεούται να αποσύρει τα στρατεύματά του.

