Ντόναλντ Τραμπ κατά Ευρώπης: «Πηγαίνετε μόνοι στο Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιό σας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, «επιτέθηκε» στους συμμάχους των ΗΠΑ οι οποίες δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην “αποκεφαλιστική” επιχείρηση κατά του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και δεύτερον, βρείτε λίγη καθυστερημένη γενναιότητα, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε επόμενη ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ «στοχοποίησε» τη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ», καθώς αρνήθηκε να επιτρέψει τη διέλευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τον εναέριο χώρο της.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ρήγμα» ανάμεσα στις χώρες του Κόλπου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον καθηγητή δημόσιας πολιτικής Sultan Barakat, παρόλο που οι χώρες του Κόλπου διατηρούν -προς το παρόν- ενιαία στάση απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η ενότητα είναι εύθραυστη.

Όπως ανέφερε, χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν ενδέχεται να δελεαστούν να διαφοροποιηθούν, λόγω των επιθέσεων που έχουν δεχθεί αλλά και της στενής τους σχέσης με το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου, τα ΗΑΕ έχουν καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι το 2020, ΗΑΕ και Μπαχρέιν εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Παρά τις πιέσεις, η κοινή γραμμή παραμένει μέχρι στιγμής ενιαία, με τις χώρες του Κόλπου να τονίζουν ότι «δεν πρόκειται για δικό τους πόλεμο», αλλά για σύγκρουση που τους επιβλήθηκε.

Τι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την απομάκρυνση σχεδόν 1.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και υψηλού ρίσκου επιχείρηση, η οποία θα απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος για αρκετές ημέρες ή και περισσότερο.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, με τους αξιωματούχους να σημειώνουν ότι σταθμίζει τον κίνδυνο για τα αμερικανικά στρατεύματα. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον βασικό του στόχο, να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Παράλληλα, έχει ζητήσει από συνεργάτες του να πιέσουν την Τεχεράνη να παραδώσει το υλικό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συζητήσεων. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές σε συνομιλίες με πολιτικούς συμμάχους ότι το Ιράν δεν μπορεί να διατηρήσει το ουράνιο, ενώ έχει εξετάσει και το ενδεχόμενο κατάσχεσής του με στρατιωτικά μέσα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Την ίδια ώρα, χώρες όπως το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι «είναι καθήκον του Πενταγώνου να προετοιμάζει επιλογές ώστε να παρέχεται στον πρόεδρο το μέγιστο εύρος δυνατοτήτων», διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχει ληφθεί απόφαση. Το Πεντάγωνο δεν σχολίασε, ενώ και εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ απέφυγε να τοποθετηθεί.

Με πληροφορίες από Sky News, Al Jazeera