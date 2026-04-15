Ντόναλντ Τραμπ: «Κάποιος να ενημερώσει τον Πάπα ότι είναι απαράδεκτο να έχει πυρηνική βόμβα το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι πολιτικές για τον πόλεμο και τη μετανάστευση έχουν καταδικαστεί από τον Πάπα Λέοντα, επανέλαβε την κριτική του προς τον θρησκευτικό ηγέτη το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε ότι «κάποιος να ενημερώσει τον Πάπα Λέοντα» για τις δολοφονίες διαδηλωτών από το Ιράν και ότι «είναι απολύτως απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το Ιράν απάντησε με δικά του πλήγματα στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν σκοτώσει χιλιάδες και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια.

Το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, ενώ οι ΗΠΑ διαθέτουν, ενώ και το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ότι είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής με πυρηνικά όπλα. Παρόλο που οι δυτικές χώρες πιστεύουν εδώ και καιρό ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να κατασκευάσει μία πολύ γρήγορα, η Τεχεράνη το αρνείται σταθερά, επικαλούμενη τη συμμετοχή της στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Πάπας Λέων προειδοποίησε για τον κίνδυνο οι δημοκρατίες να διολισθήσουν σε «τυραννία της πλειοψηφίας».

Ένταση μεταξύ Τραμπ και Πάπα για πόλεμο και πυρηνικά

Ο Πάπας, ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας, έγραψε σε επιστολή που εκδόθηκε από το Βατικανό σχετικά με τη χρήση της εξουσίας στις δημοκρατικές κοινωνίες και δήλωσε ότι οι δημοκρατίες παραμένουν υγιείς μόνο όταν βασίζονται σε ηθικές αξίες.

Ο Πάπας έχει επικρίνει την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές εκείνων που ξεκινούν πολέμους και έχουν «τα χέρια τους γεμάτα αίμα».

Χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτη την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό και είχε προηγουμένως αρνηθεί να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Τραμπ, το λεγόμενο «Board of Peace» για τη Γάζα.

Ο θρησκευτικός ηγέτης έχει επίσης καλέσει σε «βαθιά σκέψη» σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μετανάστες στις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ έχει ακολουθήσει μια σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό.

Την Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πάπα «αδύναμο» και «κακό» σε ζητήματα εγκληματικότητας και εξωτερικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από Reuters