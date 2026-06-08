Ντόναλντ Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε να πυροβολείτε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις.

«Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται ενώ οι δύο χώρες, Ισραήλ και Ιράν συνέχισαν και τη Δευτέρα να ανταλλάσσουν πυραυλικά πλήγματα. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πύραυλο προς το Τελ Αβίβ και απείλησαν με διατάραξη της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ντόναλντ Τραμπ: Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν

Πρόκειται για τη σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη της εκεχειρίας πριν από δύο μήνες, με τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, με το πρακτορείο Mehr να μεταδίδει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις επιθέσεις στην επαρχία της Τεχεράνης.

«Αυτή τη στιγμή ερευνούμε δύο εκρήξεις και θα ενημερώσουμε τα μέσα ενημέρωσης εφόσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία», δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της περιοχής, Μοχάμαντ Εσμαΐλ Ταβακόλι.

Όπως πρόσθεσε, ο αριθμός των κλήσεων προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με τις συνηθισμένες ημέρες και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Καπνοί σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει πυκνούς καπνούς να υψώνονται κοντά στις εγκαταστάσεις της Karun Petrochemical Company στην πόλη Μαχσάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιδρομές σημειώθηκαν περίπου στις 07:30 το πρωί και περιλάμβαναν δύο πλήγματα στις εγκαταστάσεις. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν το μέγεθος των ζημιών. Η διοίκηση της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Πετροχημικών του Μαχσάρ ανακοίνωσε την απομάκρυνση των εργαζομένων της πρωινής βάρδιας.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν πετροχημική εγκατάσταση στη Χάιφα, καθώς και δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις. Η έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη.

Τεταμένο το κλίμα ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ

Οι αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις βρίσκονται σε «τεταμένη κατάσταση» με τα διεθνή μέσα να αναφέρουν πως το Ισραήλ «αψηφά πλέον» τον Τραμπ.

Ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός αναλυτής και σχολιαστής, εκτιμά ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε «τεταμένη κατάσταση», μετά την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αγνοήσει την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να μην απαντήσει στα ιρανικά πλήγματα.

Όπως σημείωσε, το αίτημα του Τραμπ διατυπώθηκε λίγες ημέρες «μετά την τηλεφωνική συνομιλία γεμάτη βρισιές που είχε με τον Ισραηλινό ηγέτη», όπως αναφέρει το Al Jazeera, για τα σχέδιά του που περιλάμβαναν περισσότερες αεροπορικές επιθέσεις στη λιβανική πρωτεύουσα, Βηρυτό. Η συνομιλία διέρρευσε αρχικά στα ΜΜΕ πριν επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Πράγματα που ο Νετανιάχου μπορούσε να κάνει όταν πρόεδρος ήταν ο Τζο Μπάιντεν, δεν μπορεί πλέον να τα κάνει υπό μια προεδρία Τραμπ», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ στο Al Jazeera.

Ο αναλυτής πρόσθεσε επίσης, ότι δεν θεωρεί το Ισραήλ είναι αρκετά ισχυρό για να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, ειδικά χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ είναι πολιτικά υπερβολικά αδύναμο, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, για να πραγματοποιήσει από μόνο του μια μεγάλης κλίμακας επίθεση», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera