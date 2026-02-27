Ντόναλντ Τραμπ: «Ίσως προχωρήσουμε σε μία φιλική κατάληψη της Κούβας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προτού αναχωρήσει για το Τέξας, προέβη στη δήλωση πως «ίσως προχωρήσουμε σε μία φιλική κατάληψη της Κούβας», όπως μεταδίδει σχετικά δημοσιογράφος του Bloomberg.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο John Wingrove, απεσταλμένος του Bloomberg στον Λευκό Οίκο, ανέφερε τα εξής: «Ίσως έχουμε μια φιλική ανάληψη ελέγχου της Κούβας».

«Η κουβανική κυβέρνηση συνομιλεί με εμάς, είναι σε μία δύσκολη κατάσταση, δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή. Αλλά συνομιλούν μαζί μας, αλλά μπορεί να έχουμε μία φιλική κατάληψη της Κούβας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η προηγούμενη αναφορά του στην Κούβα

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, σε προηγούμενη δήλωσή του, είχε χαρακτηρίσει τη χώρα της Καραϊβικής ως «αποτυχημένο κράτος».

Ο αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στην Κούβα από τις ΗΠΑ μετατρέπεται πλέον και σε κρίση δημόσιας υγείας. Πολλά απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να συσσωρεύονται στους δρόμους της Αβάνας και άλλων πόλεων.

Σύμφωνα με το Reuters, μόνο 44 από τα 106 απορριμματοφόρα της πρωτεύουσας λειτουργούν, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει περάσει απορριμματοφόρο για πάνω από 10 ημέρες. Η κατάσταση προσθέτει πίεση σε μια ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και να τονίζει τον ανθρωπιστικό κίνδυνο που δημιουργείται.

Η κρίση καυσίμων προκλήθηκε από τη διακοπή των πετρελαϊκών προμηθειών που εισάγονταν παλαιότερα από τη Βενεζουέλα, σε συνέχεια αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και κυρώσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Μεξικό έστειλε 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα διανείμει βοήθεια μέσω του ΟΗΕ και του Ισπανικού Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης.

Ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, καταδίκασε την «παραβίαση διεθνούς δικαίου και την αυξανόμενη εχθρότητα των ΗΠΑ», ενώ παράλληλα αναζητά διεθνή στήριξη σε Κίνα και Βιετνάμ.