Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μακροσκελή του ανάρτηση στο Truth Social, στάθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας σε βασικά σημεία για τη σύναψη ενός Μνημονίου Κατανόησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ υποστήριξε πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα ξανά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

«Παρεμπιπτόντως, έχουμε και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία μόλις συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα. Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν και το κόστος ζωής θα βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα του πληθωρισμού-ρεκόρ της κυβέρνησης Μπάιντεν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ευχές του Ισραήλ για τα γενέθλια του Αμερικανού προέδρου

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ ευχήθηκε δημόσια στον Τραμπ για τα 80ά γενέθλιά του, ευχαριστώντας τον παράλληλα για τη στήριξή του προς το Τελ Αβίβ.

«Ο λαός του Ισραήλ είναι ευγνώμων για την ηγεσία σας απέναντι στην αυτοκρατορία του κακού του Ιράν και για τη σταθερή δέσμευσή σας στην ασφάλεια του Ισραήλ», ανέφερε ο Χέρτζογκ σε ανάρτησή του στο X.

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα, στο επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου δεν περιλαμβάνεται κάποια τελετή υπογραφής.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην Τεχεράνη, Μοχάμεντ Βαλ, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, ενώ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να συγχέουν ορισμένες πρόνοιες του μνημονίου κατανόησης με τους τελικούς στόχους της συμφωνίας, επιχειρώντας να παρουσιάσουν θετικά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Ντόναλντ Τραμπ: Προβληματισμένοι στο Ισραήλ για τη συμφωνία με Ιράν

Αξίζει να ειπωθεί πως στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημοκρατικοί βουλευτές αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν. Ένας βουλευτής χαρακτήρισε τη συμφωνία που διαμορφώνεται ως «έγγραφο παράδοσης».

Παράλληλα, η προοπτική συμφωνίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο Ισραήλ, όπου αρκετοί αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη γεωπολιτική επιρροή της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται προβληματισμένοι από το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να επηρεάσει ουσιαστικά το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ο αρθρογράφος της Maariv, Μπεν Κάσπιτ, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να πέτυχε σημαντικές στρατιωτικές νίκες απέναντι στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, αλλά έχασε τη μεγαλύτερη πολιτική μάχη που ακολούθησε.

Από την πλευρά του, ο αρθρογράφος της Haaretz, Ζβι Μπαρέλ, εκτίμησε ότι το Ιράν προσήλθε στις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος, διαθέτοντας σημαντικά μέσα πίεσης που επηρέασαν τόσο την περιφερειακή όσο και την παγκόσμια οικονομία.

Κατά την άποψή του, η Τεχεράνη δεν περιορίζεται πλέον στην επιδίωξη της επιβίωσής της, αλλά επιχειρεί να επαναβεβαιώσει τον ρόλο της ως περιφερειακής δύναμης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Truth Social, Al Jazeera

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