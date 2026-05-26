Ντόναλντ Τραμπ: «Αν το Ιράν παραδοθεί, όλα τα fake news ΜΜΕ θα γράψουν ότι κέρδισε τις ΗΠΑ»

«Επίθεση» σε μία σειρά από αμερικάνικα ΜΜΕ με αφορμή τη στρατηγική τους στην κάλυψη του πολέμου με το Ιράν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τρμαπ, με ανάρτηση στο Truth Social.

«Αν το Ιράν παραδοθεί, παραδεχτεί ότι το Ναυτικό του έχει εξαφανιστεί και βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, ότι η Πολεμική Αεροπορία του δεν υπάρχει πια, και αν ολόκληρος ο στρατός του βγει από την Τεχεράνη έχοντας πετάξει τα όπλα και με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας “παραδίνομαι, παραδίνομαι” ενώ ανεμίζει μανιωδώς τη λευκή σημαία, και αν όλη η εναπομείνασα ηγεσία του υπογράψει όλα τα απαραίτητα “έγγραφα παράδοσης” και παραδεχτεί την ήττα της απέναντι στη μεγάλη δύναμη και ισχύ των υπέροχων ΗΠΑ, οι αποτυχημένοι New York Times, η “China Street Journal” (WSJ!), το διεφθαρμένο και πλέον άνευ σημασίας CNN και όλα τα υπόλοιπα μέλη των fake news media θα γράψουν πρωτοσέλιδο ότι το Ιράν πέτυχε μια αριστοτεχνική και λαμπρή νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και μάλιστα με διαφορά» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Καταλήγοντας στη σχετική του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Οι Δημοκρατικοί και τα media έχουν χάσει τελείως τον δρόμο τους. Έχουν τρελαθεί εντελώς!!! Πρόεδρος DJT».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρεται να τοποθετούσαν νάρκες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Έπειτα από εβδομάδες φαινομενικού αδιεξόδου και ανταλλαγών απειλών, οι κυβερνήσεις των δυο κρατών αναφέρθηκαν σε προόδους στις συνομιλίες τους τις τελευταίες ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ως άμεσα επικείμενη την επίτευξη λύσης το Σαββατοκύριακο, που αποφάσισε να περάσει στον Λευκό Οίκο, ενώ μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά και ιρανικά, μετέδιδαν διάφορες λεπτομέρειες για το σχέδιο του κειμένου υπό διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, οι ελπίδες πως θα αποκατασταθεί η ειρήνη σύντομα φάνηκαν να διαγράφονται χθες: αρχικά εξαιτίας δηλώσεων του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως θα «ενταθούν» οι επιχειρήσεις του στρατού του στον Λίβανο, θέλοντας να «συντρίψει» το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν, και δεύτερον, λόγω των νέων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών δυνάμεων.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα (σ.σ. χθες) πλήγματα σε νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν για να προστατευτούν τα στρατεύματά μας από απειλές που ήγειραν οι ιρανικές δυνάμεις. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς (νότια) περί τα μεσάνυχτα (σ.σ. 23:30 ώρα Ελλάδας). Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πάντως αργότερα ότι αποκαταστάθηκε η ηρεμία και ότι διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των εκρήξεων.

Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια «της κατάπαυσης του πυρός», η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα εχθροπραξιών με χιλιάδες νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, που κλόνισαν την παγκόσμια οικονομία.

Ντόναλντ Τραμπ: Το αμερικάνικο τελεσίγραφο για ουράνιο και Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αναζητεί τρόπο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος καθώς, πέρα από το ότι είναι αντιδημοφιλής στη χώρα του, προκαλεί ολοένα εντονότερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, πάνω απ’ όλα εξαιτίας του κλεισίματος των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε όλο τον κόσμο.

Στις αγορές έμοιαζε να επικρατεί μάλλον σύγχυση μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, με τις τιμές του πετρελαίου να την αντανακλούν: η τιμή του βαρελιού του WTI υποχωρούσε κατά 5,4% τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αντίθετα αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 1,6%.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να υποβαθμίζει τα χθεσινά πλήγματα, λέγοντας πως παραμένει εφικτή η σύναψη συμφωνίας εντός ημερών.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στην Ινδία, όπου συνεχίζει επίσημη επίσκεψη, είπε πως οι συνομιλίες «στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», και επέμεινε στο ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε» σε συμφωνία και είτε θα την υπογράψει «είτε δεν θα υπάρξει καμιά».

Ο Ρούμπιο έκανε παρόμοιο σχόλιο για τα Στενά του Ορμούζ. «Κάθε στενό πρέπει να είναι ανοικτό. Και θα ανοίξει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο», διεμήνυσε. «Αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω είναι παράνομο (...) είναι αφόρητο για τον κόσμο ολόκληρο, είναι απαράδεκτο».

Πάντως, νωρίτερα χθες έμοιαζε να καταγράφεται επιτάχυνση των διπλωματικών διεργασιών, ιδίως στο Κατάρ.

Κορυφαίοι ιρανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της ιρανικής κεντρικής τράπεζας, μετέβησαν στη Ντόχα. Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη αυτού του επιπέδου στο εμιράτο έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου, στο πλαίσιο του οποίου η ιρανική πλευρά έπληξε σε αντίποινα γείτονές της τον Κόλπο.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει φροντίσει να μετριάσει τις προσδοκίες πως θα υπάρξει άμεση διευθέτηση, λέγοντας πως δεν θα «βιαστεί» και δεν θα υπογράψει παρά μόνο «εξαίρετη», κατά την άποψή του, συμφωνία.