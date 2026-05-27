Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν «διαπραγματεύεται ενώ έχει σχεδόν ξεμείνει από δυνάμεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, μετά από αλλαγή των αρχικών σχεδίων όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία, οι οποίες, όπως επιμένει ο Τραμπ, προχωρούν «καλά», αν και την Τρίτη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλει «καλή συμφωνία ή καμία συμφωνία».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται ενώ έχει σχεδόν ξεμείνει από δυνάμεις» και «θέλει πάρα πολύ να κλείσει συμφωνία».

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε», είπε ο Τραμπ. «Θα είμαστε. Είτε αυτό, είτε θα πρέπει απλά να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Ο ναυτικός τους στόλος έχει χαθεί, όπως έχω πει χίλιες φορές, ο ναυτικός τους στόλος έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, όλα έχουν χαθεί».

Το Ιράν, είπε ο πρόεδρος, ήθελε να τον περιμένει, βασιζόμενο στην πολιτική πίεση από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο αμερικανικός λαός καταλαβαίνει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο.

«Νόμιζαν ότι θα με περίμεναν, ξέρετε», είπε. «"Θα τον περιμένουμε. Έχει τις ενδιάμεσες εκλογές". Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Κοιτάξτε τι συνέβη χθες το βράδυ. Αυτό ήταν το προοίμιο των ενδιάμεσων εκλογών. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ξέρουν ότι, πολύ απλά, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη ότι το υπουργικό του συμβούλιο θα συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο αντί να μεταβεί στο Καμπ Ντέιβιντ, επικαλούμενος «πιθανές κακές καιρικές συνθήκες».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα στο CBS News ότι ο Τραμπ θα πραγματοποιούσε μια σπάνια επίσκεψη στο προεδρικό καταφύγιο.

Όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της απερχόμενης Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία αποχωρεί από τη θέση της στις 30 Ιουνίου, αναμενόταν να παραστούν στη συνάντηση, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CBS News.

Τη Δευτέρα το βράδυ, οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές βάσεις πυραύλων και σκάφη που, σύμφωνα με το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, τοποθετούσαν νάρκες, σε μια ενέργεια που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως «επιθέσεις αυτοάμυνας», αλλά το Ιράν χαρακτήρισε ως «σοβαρή παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας.

Με πληροφορίες από CBS News