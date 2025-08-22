Ντόναλντ Τραμπ για Τζον Μπόλτον: «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι» - Συνεχίζεται η έρευνα του FBI

«Ρεμάλι» χαρακτήρισε τον άλλοτε σύμβουλό του Τζον Μπόλτον, ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την έφοδο του FBI στο σπίτι του.

Από το πρωί της Παρασκευής, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, ο οποίος υπήρξε πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη αλλά και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο πλέον, έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του, υποστηρίζοντας δημόσια πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε για την εν λόγω έρευνα του FBI, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως έχει ελάχιστες πληροφορίες για το περιστατικό.

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον. Είναι πράγματι ένα ρεμάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως η έρευνα στο σπίτι του στο Μέριλαντ, ξεκίνησε μετά από εντολή του διευθυντή του FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελικά ο Τζον Μπόλτον έχει στην κατοχή του απόρρητα αρχεία από την θητεία του με τον Ντόναλντ Τραμπ.