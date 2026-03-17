Ντόναλντ Τραμπ για ΝΑΤΟ: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σαφές μήνυμα προς το ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας πως η Αμερική έχει τη δύναμη να κινηθεί μόνη της και πως η βοήθεια άλλων χωρών είναι περιττή.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια», ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, για το αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία των πετρελαιοφόρων.

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν υποστηρίξει αυτό που κάναμε, είπαν ότι ήταν πολύ σημαντικό να εξουδετερωθεί η πυρηνική απειλή από το Ιράν. Εμείς το κάναμε», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξαλείψει τον στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν».

Σε σχέση με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «κάνουν ένα ανόητο λάθος».

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ»

Όπως εξήγησε, οι χώρες διστάζουν να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, κάτι που κατά την άποψή του αποτελεί λάθος απόφαση. «Δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως σε εκτενή ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι «δεν θέλουν να εμπλακούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μας» εναντίον του Ιράν.

Ο ίδιος δεν φαίνεται να εκπλήσσεται από αυτή την στάση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «λόγω του γεγονότος ότι είχαμε τέτοια στρατιωτική επιτυχία, πλέον δεν χρειαζόμαστε ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ! Το ίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα. Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως πρόεδρος των ΗΠΑ, της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!»

Με τη δήλωση αυτή, ο Τραμπ επαναβεβαιώνει τη στρατηγική της αυτοδύναμης δράσης των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι η συμμετοχή των συμμάχων θεωρείται περιττή, αν και θα ήταν επιθυμητή.

Με πληροφορίες από BBC