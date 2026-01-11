Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Daily Mail, έχει διατάξει τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο για εισβολή στη Γροιλανδία.

Τις τελευταίες ώρες, πλήθος διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως Economic Times, TASS, TRT, Times Now, επικαλούνται το ρεπορτάζ της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στους αρχηγούς των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο για πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, μια πρωτοβουλία που φέρεται να συναντά ισχυρές αντιδράσεις από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ.

Πηγές αναφέρουν ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ, και ιδιαίτερα οι πιο «επιθετικοί» πολιτικά, αισθάνονται ενθαρρυμένοι από την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα στη Γροιλανδία προτού ενισχυθούν η Ρωσία ή η Κίνα στην περιοχή.

Ωστόσο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων αντιτίθεται στο σχέδιο επικαλούμενη νομικά και συνταγματικά εμπόδια και την έλλειψη υποστήριξης από το Κογκρέσο.

Διπλωματικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να κλιμακώσει σημαντικά την ένταση με τη Δανία και τους ευρωπαϊκούς συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, ηγεσίες της Γροιλανδίας και της Δανίας έχουν ήδη εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, τονίζοντας ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και ότι η απόφασή του πρέπει να λαμβάνεται από τον ίδιο τον λαό της χώρας.

Με πληροφορίες από Economic Times