Ντόναλντ Τραμπ: Εξετάζει πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατάξει μέσα στις επόμενες ημέρες αεροπορικά πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη την οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές του Ιράν θα αποσκοπούσε στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στα πιθανά πλήγματα θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Ισραήλ για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές εβδομάδες, γεγονός που θα αύξανε τον κίνδυνο νέων ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής

Μάλιστα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται νέα στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και κάποια στιγμή θα πουν ότι δεν αντέχουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις, τόσο αποδυναμώνεται το Ιράν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Axios ότι «όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ στο υπουργικό συμβούλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν και το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του».

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το Ιράν έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επιθετική στάση τις τελευταίες ημέρες. Όπως ανέφερε, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αιφνιδιάστηκαν από το επίπεδο κλιμάκωσης που ήταν διατεθειμένη να επιδείξει η Τεχεράνη.

Η προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν

Μετά την αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία την Τετάρτη, το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε και νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Επιπλέον, σύμφωνα με το Axios, ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν την Πέμπτη και σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά πλοίων θα απαντηθεί με αμερικανικά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες στο Ιράν, ακόμη και στην Τεχεράνη.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, το πρακτορείο Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλέστηκε ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος χαρακτήρισε ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές «πράξη παραφροσύνης».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν έχει καταρτίσει «ευρύ σχέδιο απάντησης», το οποίο περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του Ισραήλ, αλλά και αμερικανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι η χώρα είναι «πλήρως έτοιμη» να το εφαρμόσει.

Με πληροφορίες από Axios

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