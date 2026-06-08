Ντόναλντ Τραμπ: Εξετάζει να αγοράσει νησιά από το Αρχιπέλαγος Τσάγκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς νησιών από το Αρχιπέλαγος Τσάγκος, που ανήκουν διοικητικά στον Μαυρίκιο, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραχώρηση της κυριαρχίας του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια για το μέλλον των νησιών, μεταξύ των οποίων και την απευθείας αγορά τους από τον Μαυρίκιο.

Μια τέτοια κίνηση θα εξασφάλιζε τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, την οποία χρησιμοποιούν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Donald Trump considers buying the Chagos Islands. — The Telegraph — NewsWire (@NewsWire_US) June 7, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Τι προβλέπει το σχέδιο για το Αρχιπέλαγος Τσάγκος

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι τα νησιά θα πρέπει πρώτα να περάσουν επισήμως στην κυριαρχία του Μαυρικίου, ώστε στη συνέχεια η Ουάσινγκτον να μπορέσει να διαπραγματευτεί απευθείας την αγορά τους.

Ωστόσο, πρόκειται μόνο για μία από τις προτάσεις που εξετάζονται και δεν θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο μεταβίβασης των νησιών στον Μαυρίκιο, λόγω των στενών σχέσεων της χώρας με την Κίνα και του κινδύνου κατασκοπείας.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία, στον κεντρικό Ινδικό Ωκεανό, απέχει περίπου 3.800 χιλιόμετρα από το Ιράν και αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό σημείο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Après le Groenland, Donald Trump convoite un autre territoire, l’archipel des îles Chagos dans l’océan indien https://t.co/C3YEmKa1vA — Le Parisien (@le_Parisien) June 8, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η έκκληση των εκτοπισμέων των Τσάγκος στη Βρετανία

Από την έναρξη της σύγκρουσης, το Ιράν έχει εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις εναντίον της βάσης. Μία από αυτές, στα τέλη Μαρτίου, αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Τον ίδιο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη βάση για πυραυλικά πλήγματα κατά ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της κοινότητας των εκτοπισμένων κατοίκων των Τσάγκος, που βρέθηκαν πρόσφατα στο Λονδίνο, κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Μαυρίκιο. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Λουί Ολιβιέ Μπανκούλ, δήλωσε ότι προτεραιότητα παραμένουν τα δικαιώματα των κατοίκων που επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

Από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης, εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η διατήρηση του μακροπρόθεσμου ελέγχου και της ασφάλειας της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί βασικό στόχο της συμφωνίας με τον Μαυρίκιο. Κυβερνητική πηγή επανέλαβε επίσης ότι το Λονδίνο δεν πρόκειται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Guardian