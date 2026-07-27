Ντόναλντ Τραμπ: «Έτοιμοι για ισχυρή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις «διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να διατάξει την επανέναρξη ευρείας στρατιωτικής δράσης, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Ενδεικτικά, σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «πολύ ουσιαστικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ουσιώδεις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: Trump tells Axios: I'm ready for "strong military action" if Iran talks failhttps://t.co/skxnWMjCtQ — Axios (@axios) July 27, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν «δίνει πολύ χρόνο» στις διαπραγματεύσεις

Όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματική διαδικασία, ο Ντόναλντ Τραμπ: «Όχι πολύ. Είτε θα υπάρξει γρήγορα πρόοδος είτε δεν θα υπάρξει καθόλου».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η απόφαση να ανασταλούν οι αμερικανικές επιθέσεις ελήφθη την περασμένη Παρασκευή, έπειτα από αίτημα των χωρών που μεσολαβούν στις συνομιλίες: «Όλοι όσοι ασχολούνται με το Ιράν μου ζήτησαν: "Μην επιτεθείς"», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η προσωρινή παύση των επιθέσεων δεν ζημίωσε τις ΗΠΑ: «Δεν κερδίσαμε τίποτα, αλλά ούτε χάσαμε τίποτα».

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να τού γνωστοποιήσει «ευαίσθητες πληροφορίες», σχετικές με το οπλοστάσιο του Ιράν.

🚨🇺🇸🇮🇷President Trump told me he is ready for "strong military action" if negotiations with Iran fail. My story on @axios https://t.co/51WZpantjv — Barak Ravid (@BarakRavid) July 27, 2026

Το Ιράν δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήλωση έρχεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε μια εκστρατεία βομβαρδισμών διάρκειας δύο εβδομάδων, για την οποία οι ανώτατοι στρατιωτικοί του είχαν δηλώσει ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Ειδικότερα, μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες εντεινόμενων βομβαρδισμών, οι οποίοι προκάλεσαν την Τεχεράνη να ανταποδώσει πυρά εναντίον αμερικανικών βάσεων, ο Τραμπ διέκοψε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των βομβαρδισμών από την πλευρά των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Axios