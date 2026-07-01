Ντόναλντ Τραμπ: Ενημερώθηκε για σενάριο πλήγματος στο Ιράν αλλά επιλέγει τις διαπραγματεύσεις

Το σενάριο ενός πλήγματος, το οποίο -όπως αναφέρεται- μπορεί να σημάνει επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν, έχει εξετάσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής σε μια κλιμάκωση με το Ιράν, ωστόσο προς το παρόν επιλέγει να συνεχίσει τις διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πολλαπλές συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγό, Νταν Κέιν, εξετάζοντας το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

According to the Wall Street Journal, President Trump has recently considered resuming large-scale military operations against Iran but has, for now, chosen to continue diplomatic negotiations.



The report says the administration believes another major air campaign could… pic.twitter.com/3sZOrn4gfA — OSINTdefender (@sentdefender) July 1, 2026

Τι συζητήθηκε στις διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο αν οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις διαπραγματεύσεις και να επαναλάβουν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, μια επιλογή που ορισμένοι αξιωματούχοι περιγράφουν ως «ολοκλήρωση της αποστολής».

Παρότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ο Τραμπ φέρεται να εκτιμά ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διπλωματική διαδικασία και να περιορίσει τις πιθανότητες διάλυσης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι δεν τον ενοχλεί αν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη ξεπεράσουν την προθεσμία της 18ης Αυγούστου για μια συμφωνία, αφήνοντας έτσι περιθώριο παράτασης των συνομιλιών.

Παράλληλα, εμφανίζεται ικανοποιημένος με στοχευμένα πλήγματα κατά του Ιράν, όταν αυτό παραβιάζει το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης», το οποίο έχει ήδη οδηγήσει σε περιορισμένη ανταλλαγή επιθέσεων και εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ αναζητά τρόπους για το διπλωματικό αδιέξοδο

Οι ενημερώσεις του Πενταγώνου για στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση σύγκρουσης δεν θεωρούνται ασυνήθιστες, καθώς ο Τραμπ πραγματοποιεί τακτικά συναντήσεις για το Ιράν. Ωστόσο, οι τελευταίες συζητήσεις δείχνουν ότι αναζητά τρόπους για να σπάσει το διπλωματικό αδιέξοδο, χωρίς να αποκλείει πλήρως την επιστροφή στη στρατιωτική δράση.

Δημόσια, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες προχωρούν και ότι διατηρεί όλα τα στρατιωτικά «όπλα» στη διάθεσή του. «Συμφωνούν με όλα όσα θέλω, διαφορετικά θα επιστρέψουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε», δήλωσε σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι προτίμηση του Τραμπ παραμένει η διπλωματία, ενώ οι Ιρανοί θα έπρεπε «να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μια συμφωνία». Εκπρόσωποι του υπουργού Άμυνας και του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος μάς έχει πει να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση και να δούμε πού θα οδηγήσει. Αν δεν υπάρξει λύση, έχουμε ακόμη πολλές επιλογές».

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί διαπραγματευτές για το Ιράν έφτασαν στη Ντόχα για νέο γύρο συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται μέσω διαμεσολαβητών. Παράλληλα, τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών προετοιμάζουν έμμεσες επαφές μέσα στην εβδομάδα.

Σημεία τριβής στις συνομιλίες παραμένουν η ιρανική απαίτηση για επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, με την Τεχεράνη να απορρίπτει αυστηρούς περιορισμούς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ώστε να αποφεύγεται περαιτέρω κλιμάκωση.

Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση της Wall Street Journal, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί στο τραπέζι στρατιωτικά σενάρια, αλλά προς το παρόν δείχνει να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία, θεωρώντας ότι μια νέα ευρείας κλίμακας σύγκρουση θα μπορούσε να εκτροχιάσει πλήρως τις συνομιλίες.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal