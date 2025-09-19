Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν για εκείνον και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, φέρεται να εστίασε αρκετά στον πρωτότοκο γιο του βασιλιά Καρόλο, με ένα σχόλιο που σύντομα τράβηξε την προσοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού ευχαρίστησε τον βασιλιά Κάρολο για τη φιλοξενία, άλλαξε κατεύθυνση και άρχισε να μιλά με ενθουσιασμό για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι κάθονταν απέναντι και δίπλα του στο δείπνο.

«Θέλω απλώς να πω ότι η μεγαλειότητά του έχει επίσης αναθρέψει έναν αξιόλογο γιο, τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Πραγματικά εντυπωσιακό. Σας γνωρίσαμε καλύτερα και πιστεύω ότι σας περιμένει απίστευτη επιτυχία στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως είναι φυσικό, το σχόλιο αυτό προκάλεσε έντονη συζήτηση, με πλήθος ΜΜΕ να υποστηρίζουν ότι αποτελούσε αιχμή προς τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι.

Παράλληλα, βασιλικοί αναλυτές εξετάζουν τη σημασία του επαίνου προς έναν μόνο γιο, σε μια οικογένεια γνωστή για τις τεταμένες σχέσεις της.

Το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων σχετικά με τα συχνά αιχμηρά σχόλιά του για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, σχόλια που έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από PEOPLE