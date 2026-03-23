Ντόναλντ Τραμπ: «Ειρήνη μέσω ισχύος» - Εκπνέει η 48ωρη προθεσμία στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το τελεσίγραφο που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απαιτώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε μια εξέλιξη που εντείνει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η προθεσμία των 48 ωρών που είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, λήγει απόψε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Το Σάββατο το βράδυ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε πως, εάν το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα δεν ανοίξει «χωρίς απειλές», τότε οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε σφοδρά πλήγματα.

Το τελεσίγραφο Ντόναλντ Τραμπ σε Ιράν

Σε ανάρτησή του, που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες από αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τις διάφορες ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τους, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη!».

Η σκληρή αυτή ρητορική ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Την ίδια ώρα πριν λίγες ώρες, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά σε ίδιο τόνο επίσης με κεφαλαία γράμματα, «ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΗΠΙΑ!!!».

Με πληροφορίες από BBC