Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαι εδώ μόνο για να σταματήσω τον πόλεμο, όχι να τον συνεχίσω»

Σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόνο ώρες πριν την συνάντηση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε χαρακτηριστικά πως «είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω τον πόλεμο, όχι να τον συνεχίσω».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, ενώ υπενθύμισε πως έχει διευθετήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες, απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα σε βάρος του.

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας εξ αυτών μια πιθανή Πυρηνική καταστροφή και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, να μου λένε ότι κάνω λάθος στο ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας, ο οποίος είναι ο πόλεμος του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου», ανέφερε αρχικά στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Εγώ είμαι μονάχα εδώ για να τον σταματήσω, όχι να τον προχωρήσω περαιτέρω. Δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί εάν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω και δεν χρειάζομαι τη συμβουλή ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συρράξεις για χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουμε το παραμικρό για να τις σταματήσουν. Είναι «ΗΛΙΘΙΟΙ» άνθρωποι, χωρίς καμία λογική, ευφυΐα ή κατανόηση και το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν δυσκολότερο να ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΩ την καταστροφή Ρωσίας/Ουκρανίας. Παρά τις ασήμαντες και πολύ ζηλότυπες επικρίσεις σε βάρος μου, θα το φέρω εις πέρας- πάντα το κάνω!!!!», κατέληξε.

Ζελένσκι - Τραμπ: Live οι εξελίξεις στον Λευκό Οίκο

Τι ώρα η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ακολουθεί το σημερινό πρόγραμμα στον Λευκό Οίκο:

19:00 ώρα Ελλάδος: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00 ώρα Ελλάδος -(1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Ζελένσκι πριν τις κρίσιμες συναντήσεις: «Ο Πούτιν διαπράττει φόνους για να πιέσει Ουκρανία και Ευρώπη»

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω των social, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.