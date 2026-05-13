Ντόναλντ Τραμπ: Έφτασε στο Πεκίνο για την κρίσιμη συνάντηση με τον Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, για την κρίσιμη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή.

Κατά την άφιξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να συμμετάσχει σε σύντομη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Ζενγκ, καθώς και υψηλόβαθμοι διπλωματικοί αξιωματούχοι από τις δύο χώρες, ανάμεσά τους ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντού και ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ Σι Φενγκ.

Ο Τραμπ στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ

Η υποδοχή περιλάμβανε επίσης έντονο τελετουργικό χαρακτήρα, ενώ παρόντες ήταν ακόμη και στρατιωτική φρουρά τιμής και στρατιωτική μπάντα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης.

Η επίσημη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους θα βρεθούν ζητήματα όπως το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.