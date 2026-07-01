Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε έσοδα πάνω από 1,4 δισ. δολάρια από τα crypto

Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν τα έσοδα του Ντόναλντ Τραμπ από τις επιχειρήσεις της οικογένειας του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την δήλωση εισοδήματος του προέδρου των ΗΠΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, είναι πλέον σαφές ότι το μεγαλύτερος μέρος των εισοδημάτων του προέρχονται από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ενισχύθηκαν από τις πολιτικές του.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 2025 η οικογένεια Τραμπ έλαβε σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια από τη World Liberty Financial. Πρόκειται για μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που έχει ιδρύσει ο ίδιος με τους γιους του. Σε αυτά τα έσοδα περιλαμβάνονται πάνω από 520 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις ψηφιακών tokens και περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις μετοχών της World Liberty. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε άλλα 635 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των δικών του «Trump Meme Coins».

Ντόναλντ Τραμπ: Εκτοξεύθηκαν τα έσοδα από τα crypto σε ένα χρόνο

Η άνοδος στα έσοδα του Τραμπ από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με το Reuters ο πρόεδρος των ΗΠΑ ένα χρόνο πριν είχε δηλώσει έσοδα 57,35 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις tokens της World Liberty.

Οι εκτιμήσεις του Reuters αναφέρουν ότι η οικογένεια Τραμπ έχει βγάλει τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από διάφορες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα κρυπρονομίσματα από τη στιγμή που εκείνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές και πρωτοβουλίες, που θεωρήθηκαν ευνοϊκές από την αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Εκτός από τα crypto, ο Τραμπ δήλωσε επίσης έσοδα πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια από εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με διάφορα ΜΜΕ. Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε 52 εκατομμύρια δολάρια από την παραχώρηση του ονόματός του σε εταιρείες real estate του εξωτερικού, κυρίως μέσω συμφωνιών στη Μέση Ανατολή.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε σε δήλωσή της: «Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του είχαν ποτέ ή θα έχουν ποτέ οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε περήφανα τις ΗΠΑ την παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων».

Η Κέλι πρόσθεσε: «Όλες οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του γίνονται αποκλειστικά για το συμφέρον του αμερικανικού λαού. Όσοι δήθεν "δημοσιογράφοι" υποστηρίζουν το αντίθετο, απλώς ανακυκλώνουν το ίδιο, κουρασμένο και ψευδές αφήγημα που προωθούν οι Δημοκρατικοί και τα συστημικά ΜΜΕ εδώ και μια δεκαετία».

Με πληροφορίες από το Reuters

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