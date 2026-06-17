Ντόναλντ Τραμπ: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για επενδυτικό πακέτο 300 δισ. στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τα δημοσιεύματα αμερικανικών και ισραηλινών ΜΜΕ, που έκαναν λόγο για επενδυτικό πακέτο ύψους 300 δισ. δολαρίων προς το Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να διαθέσει «ούτε 10 σεντ».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ψευδείς» τις πληροφορίες περί μνημονίου κατανόησης που προβλέπει ταμείο ανασυγκρότησης ή επενδύσεων με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

«Όλα αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά, για να συνεχίσει: «Αν κάποιοι θέλουν να επενδύσουν, μπορούν να το κάνουν. Τι να πω; Ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να επενδύσει σε μια χώρα; Εμείς δεν επενδύουμε. Δεν πρόκειται να δώσουμε ούτε 10 σεντ. Αν άλλοι αποφασίσουν να το κάνουν, είναι δική τους υπόθεση».

BREAKING: "If I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head."



President Trump warns Iran that any change to the peace agreement or failure to comply could bring an immediate military response.



"If they don't behave, we'll go right back to… pic.twitter.com/67JRcDptYS — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν έχει ζητήσει από χώρες του Κόλπου να συμμετάσχουν στο «ταμείο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει ζητήσει από χώρες του Κόλπου να συμμετάσχουν σε κάποιο τέτοιο ταμείο.

«Όχι, δεν τους το έχω ζητήσει. Αν το κάνουν, καλώς. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα βιαστούν να το κάνουν μέχρι να δουν πώς θα συμπεριφερθεί το Ιράν. Όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του. Πρόκειται για μια ψευδή ιστορία που αναπαράχθηκε λανθασμένα», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το μνημόνιο κατανόησης που έχει συμφωνηθεί με την Τεχεράνη δεν είναι οριστικό και προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε στρατιωτική δράση εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

«Όχι, δεν είναι τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει ή αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε. «Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα ξαναρίξουμε βόμβες ακριβώς στο κέντρο τους, εντάξει; Γιατί εδώ και 47 χρόνια έχουν κακή συμπεριφορά», πρόσθεσε.

The agreement between Iran and the US lays out the terms of the ceasefire between the bitter rivals, the reopening of the Strait of Hormuz, some financial relief for Iran and a reiteration from Tehran that it will never produce a nuclear weapon, according to a draft copy of the… pic.twitter.com/SiuoZDFLmW — CNN (@CNN) June 17, 2026

Τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα έχει ανοίξει πλήρως μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Αναφερόμενος στη συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τη χαρακτήρισε «πολύ ισχυρή», αν και παραδέχθηκε ότι οι λεπτομέρειές της δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Οι περισσότεροι φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένοι. Αυτός που είναι πραγματικά ευχαριστημένος είναι η αγορά. Τα χρηματιστήρια έχουν κερδίσει χιλιάδες μονάδες τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε ημέρες και τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά. Ήδη λειτουργούν μερικώς και μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες θα έχουν ανοίξει πλήρως», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποκλιμάκωση της έντασης έχει οδηγήσει σε πτώση των τιμών του πετρελαίου: «Το πετρέλαιο βρίσκεται στα 73 με 74 δολάρια το βαρέλι και πλησιάζει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση. Η διαφορά είναι ότι τώρα έχουμε ένα Ιράν χωρίς πυρηνικό όπλο», υποστήριξε.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις εξελίξεις, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα πιο έξυπνο από την αγορά».

«Η εναλλακτική θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση», κατέληξε.

Στενά του Ορμούζ: Τι μπορεί να συμβεί μετά το «άνοιγμα»

Επειτα από τέσσερις μήνες αποκλεισμού εξαιτίας του πολέμου, τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμης σημασίας εμπορικός δίαυλος ναυσιπλοΐας, θα ανοίξει, κατά τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ, και πάλι στην κυκλοφορία των πλοίων «ήδη από την Παρασκευή» και την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Αλλά, με ποιον συγκεκριμένο τρόπο τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν στην κυκλοφορία των πλοίων και για ποιον λόγο η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να πάρει χρόνο;

Τα πλοία είναι έτοιμα;

Από τις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στα Στενά που οδηγούν από τον Κόλπο στα διεθνή ύδατα της Θάλασσας του Ομάν και από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής και άλλες στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες.

Αποτέλεσμα: Περί τα 500 πλοία και 20.000 ναυτικοί βρίσκονται ακινητοποιημένοι στα ύδατα του Κόλπου, σύμφωνα με το ICS (International Chamber of Shipping).

Από την ανακοίνωση του Τραμπ, ελάχιστα πλοία διέσχισαν τα Στενά με ανοικτό τον αναμεταδότη τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Kpler. Αλλα ωστόσο κατόρθωσαν να κάνουν την διέλευση χωρίς να εκπέμπουν σήμα.

Θεωρητικά, μόλις δοθεί το πράσινο φως, τα μπλοκαρισμένα πλοία θα μπορούν να αποπλεύσουν.

Κανονικά, τα εγκλωβισμένα εδώ και μήνες πληρώματα πιθανότατα έχουν πραγματοποιήσει συστηματικά ασκήσεις επί των πλοίων, έχουν συντηρήσει τις μηχανές και τον εξοπλισμό», εξηγεί ο Jakob Larsen, υπεύθυνος ασφαλείας της ένωσης πλοιοκτητών Bimco. Ομως ο καθαρισμός των υφάλων μπορεί κατά την γνώμη του να είναι αναγκαία.

Αλλα πλοία μπορούν με την σειρά τους να πλεύσουν στο Ορμούζ από την αντίθετη κατεύθυνση με προορισμό τον Κόλπο για να φορτώσουν τους υδρογονάνθρακες που έχουν συσσωρευθεί καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Τι μπορεί να συμβεί;

Οι ναυλωτές, οι εφοπλιστές και οι ασφαλιστές θα πρέπει αρχικά να επιδείξουν σύνεση. Μάλιστα οι ασφαλιστές μπορεί «απαιτήσουν συνοδεία», σύμφωνα με τον Hugo Rousse της AXSMarine.

Οι πρώτοι που θα περάσουν τα Στενά μπορεί να είναι οι εφοπλιστές που έχουν τον δικό τους στόλο» και «δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο». Τα πληρώματα είναι πιθανόν να πάρουν μπόνους ρίσκου, αν και αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο κατά την γνώμη του.

Τα τάνκερ που συνδέονται με χώρες όπως το Κουβέιτ, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία ή χώρες της Ασίας πιθανόν να είναι τα πρώτα που θα αποπλεύσουν, σύμφωνα με τον Arne Lohmann Rasmussen, αναλυτή της Global Risk Management.

Με το δεδομένο των υψηλών κερδών στον πετρελαϊκό τομέα, μία αύξηση των μπόνους λόγω των κινδύνων του πολέμου πιθανότατα δεν θα αποτελεί εμπόδιο», συμφωνεί ο Tim Smith, διευθυντής του MSI, εταιρείας αναλύσεων του ναυτιλιακού τομέα.

Σύμφωνα με ευρωπαίο επιχειρηματία του τομέα της εμπορικής ναυσιπλοΐας, τα πλοία περιμένουν αυτήν την στιγμή για να εισέλθουν στο Ορμούζ και μάλλον θα πρέπει να περιμένουν κάθε ένα την σειρά του, διότι θα απειληθεί συμφόρηση στα λιμάνια.

Με πληροφορίες από Fox News, ΑΠΕ - ΜΠΕ, Bloomberg

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