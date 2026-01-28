Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θα έπρεπε να κουβαλάει όπλο» - Οι νέες δηλώσεις για τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε «μερική αποκλιμάκωση» των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων στη Μινεσότα, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Αλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE στην πολιτεία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα δύο περιστατικά «τρομερά», αναφερόμενος τόσο στη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ νωρίτερα μέσα στον μήνα, όσο και στον θάνατο του Αλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια ελέγχου από πράκτορες της ICE.

Η δολοφονία του Αλεξ Πρέτι, νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου, αναζωπύρωσε τις τοπικές διαμαρτυρίες και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και από πολιτικούς και των δύο κομμάτων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από προεκλογική συγκέντρωση στην Άιοβα το βράδυ της Τρίτης, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό». Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό του Πρέτι ως «εγχώριου τρομοκράτη», απάντησε ότι «δεν το έχει ακούσει αυτό», προσθέτοντας στη συνέχεια πως «δεν θα έπρεπε να κουβαλάει όπλο».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστήριξε αρχικά ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν σε αυτοάμυνα, κατηγορώντας τον Πρέτι ότι «επιδεικνύει όπλο» και ότι ενήργησε βίαια.

Ωστόσο, μαρτυρίες αυτοπτών και τοπικών αξιωματούχων αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, αναφέροντας ότι κρατούσε κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο. Ανάλυση βίντεο από το BBC Verify δεν δείχνει όπλο στο χέρι του, ενώ προκαταρκτική έκθεση της ICE φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την αρχική ανακοίνωση του DHS.

Μετά τα γεγονότα, το DHS απέσυρε τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής επιχείρησης στη Μινεσότα και ανέθεσε την εποπτεία στον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων» του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, τοπικές και πολιτειακές αρχές ζητούν την αποχώρηση χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων από την περιοχή.

Ο Τραμπ, πάντως, υπερασπίστηκε τη συνολική μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα οδήγησαν στη σύλληψη «χιλιάδων επικίνδυνων εγκληματιών», ενώ επανέλαβε ότι, παρά την αποκλιμάκωση, η καταστολή της παράνομης μετανάστευσης θα συνεχιστεί.

