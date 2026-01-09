Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο, το μόνο που μπορεί να με σταματήσει είναι το μυαλό μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο» και ότι η εξουσία του περιορίζεται μόνο από «τη δική μου ηθική».

Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Τραμπ είπε ότι ο μοναδικός περιορισμός της εξουσίας του ως προέδρου των ΗΠΑ είναι «η δική μου ηθική, το δικό μου μυαλό».

«Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να βλάψω ανθρώπους». Στη συνέχεια παραδέχθηκε, απαντώντας στο αν η κυβέρνησή του οφείλει να τηρεί το Διεθνές Δίκαιο, ότι «ναι, το κάνει», αλλά συμπλήρωσε: «Εξαρτάται από το τι εννοεί κανείς με τον όρο Διεθνές Δίκαιο».

Ο Τραμπ, που μίλησε στην εφημερίδα την ώρα που η κυβέρνησή του εξετάζει «μια σειρά επιλογών» με στόχο να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τόνισε επίσης τη σημασία της ιδιοκτησίας.

«Η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική», είπε, προσθέτοντας: «Γιατί αυτό είναι που θεωρώ ψυχολογικά αναγκαίο για την επιτυχία. Νομίζω ότι η ιδιοκτησία σου δίνει κάτι που δεν μπορείς να πετύχεις όταν μιλάς απλώς για μια μίσθωση ή μια συνθήκη. Η ιδιοκτησία σου δίνει πράγματα και στοιχεία που δεν μπορείς να αποκτήσεις απλώς υπογράφοντας ένα έγγραφο».

«Αυτό ήταν μια πραγματική απειλή»

Ο Τραμπ απέρριψε επίσης τις ανησυχίες ότι η απόφασή του να απομακρύνει τον Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας θα δημιουργούσε προηγούμενο για μια ενδεχόμενη κινεζική κατάληψη της Ταϊβάν ή για την προσπάθεια της Ρωσίας να ελέγξει την Ουκρανία.

Δικαιολογώντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ επανέλαβε τους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του ότι ο Μαδούρο φέρεται να είχε στείλει μέλη συμμοριών στις ΗΠΑ.

«Αυτό ήταν μια πραγματική απειλή… Δεν είχατε ανθρώπους να κατακλύζουν την Κίνα. Δεν είχατε ναρκωτικά να πλημμυρίζουν την Κίνα. Δεν είχατε όλα τα κακά πράγματα που είχαμε εμείς. Δεν είχατε τις φυλακές της Ταϊβάν να ανοίγουν και τον κόσμο να κατακλύζει την Κίνα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι κανένας εγκληματίας δεν «κατακλύζει τη Ρωσία».

Δήλωσε ακόμη ότι δεν πιστεύει πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα καταλάβει την Ταϊβάν, λέγοντας στους New York Times: «Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο, από το τι θα κάνει. Αλλά, ξέρετε, του έχω εκφράσει ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος αν το έκανε και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Μπορεί να το κάνει όταν θα έχουμε διαφορετικό πρόεδρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει όσο είμαι εγώ πρόεδρος».

Εμφανίστηκε επίσης αδιάφορος για την τελευταία συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία πρόκειται να λήξει τον επόμενο μήνα.

«Αν λήγει, ας λήξει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Απλώς θα κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία». Συνέχισε λέγοντας ότι η Κίνα θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μελλοντικές συμφωνίες.

Η τελευταία συνέντευξη του Τραμπ δόθηκε εν μέσω αυξανόμενων εσωτερικών εντάσεων στις ΗΠΑ, μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό γυναίκας από την ICE στη Μινεάπολη την Τετάρτη, που πυροδότησε έντονες διαδηλώσεις, καθώς και εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους λόγω της πιθανότητας αμερικανικής ανάληψης ελέγχου της Γροιλανδίας.

Με πληροφορίες από Guardian