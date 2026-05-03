Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν αποδέχομαι το νέο σχέδιο του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «δεν είναι αποδεκτή», σε συνέντευξή του στο ισραηλινό μέσο Kan News.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη μελετήσει το σχέδιο που κατέθεσε η Τεχεράνη και δεν τον ικανοποιεί, ενώ πρόσθεσε ότι «η εκστρατεία εξελίσσεται πολύ καλά».

Παράλληλα, επανέλαβε την τοποθέτησή του για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη. «Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Χρειάζεσαι έναν ηγέτη που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες», είπε χαρακτηριστικά.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ είχε σημειώσει ότι το Ιράν «θέλει συμφωνία», ωστόσο «όσα έχει προτείνει δεν είναι ικανοποιητικά», προσθέτοντας ότι υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να αποδεχτεί. Εμφανίστηκε, πάντως, ικανοποιημένος από τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «αν αποχωρούσαμε τώρα, θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν θέλουμε αυτό, διαπραγματευόμαστε».

Ντόναλντ Τραμπ: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του Ιράν

Λεπτομέρειες για την πρόταση που διαβίβασε το Ιράν στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν δημοσίευσε το Al Jazeera. Το σχέδιο αποτελείται από τρεις φάσεις και στοχεύει σε οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

Πρώτη φάση: Προβλέπεται η μετατροπή της εκεχειρίας σε μόνιμη εντός 30 ημερών, με τη δημιουργία διεθνούς μηχανισμού επιτήρησης. Η συμφωνία θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις μη επιθετικότητας από το Ιράν, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και συμμάχους τους.

Παράλληλα, το Ιράν προτείνει το σταδιακό άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ και την αποναρκοθέτηση της περιοχής, ακόμη και με αμερικανική συνδρομή. Σε αντάλλαγμα, ζητείται η άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή.

Δεύτερη φάση: Προβλέπεται «πάγωμα» του εμπλουτισμού ουρανίου για 15 χρόνια. Στη συνέχεια, το Ιράν θα μπορεί να επανέλθει σε εμπλουτισμό στο 3,6%, χωρίς όμως να διατηρεί αποθέματα. Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο διάλυσης της πυρηνικής της υποδομής.

Το ήδη εμπλουτισμένο ουράνιο προτείνεται να μεταφερθεί σε τρίτες χώρες και να υποβαθμιστεί σε επίπεδα πολιτικής χρήσης. Παράλληλα, ζητείται σαφής μηχανισμός άρσης των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης «παγωμένων» κεφαλαίων.

Τρίτη φάση: Το Ιράν προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με αραβικές χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφάλειας για όλη τη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από KAN NEWS