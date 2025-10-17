Ντόναλντ Τραμπ - Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιατί θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη

Ως «καλή και παραγωγική» χαρακτήρισε τη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να ορίζουν ως επόμενο σημείο συνάντησής του τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Πούτιν σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Φεβρουάριο του 2022, δηλαδή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο τόπος συνάντησης, που επέλεξαν οι δύο πρόεδροι δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαίος σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν αργότερα, σήμερα, καθώς η Βουδαπέστη αρχίζει τις προετοιμασίες για τη φιλοξενία μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διεθνείς αναλυτές αναφέρουν πως τόσο ο ρόλος της Ουγγαρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, που δεν έχει δεχθεί να στηρίξει άμεσα το Κίεβο διατηρώντας τη «φιλορωσική της στάση», όσο και οι προσωπικές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ και τον Πούτιν αντίστοιχα, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στο να επιλεγεί η Βουδαπέστη ως η πόλη συνάντησης ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις.

Τραμπ - Πούτιν: Ο ρόλος του καθενός στη συνάντηση

Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο Όρμπαν, με την πρότασή του, μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της Ένωσης, λόγω της «κόντρα» στάσης του στην Ευρώπη.

Για την Ευρώπη, η προοπτική είναι πολιτικά ευαίσθητη. Ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα διαφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη φιλοουκρανική στάση της και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με τις Βρυξέλλες και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα του Όρμπαν ως πολιτικού ικανό να γεφυρώσει την Ανατολή και τη Δύση, ενώ θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια πλατφόρμα για να αναζωογονήσει τα διαπιστευτήριά του στην εξωτερική.

Ως προς τον ρόλο, που επιτελεί ο καθένας, διαμορφώνεται ως εξής:

Βίκτορ Όρμπαν : Θέτει την Ουγγαρία ως μεσολαβητή ειρήνης, επιδιώκοντας πολιτικό κύρος και πιθανά οικονομικά οφέλη από την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

: Θέτει την Ουγγαρία ως μεσολαβητή ειρήνης, επιδιώκοντας πολιτικό κύρος και πιθανά οικονομικά οφέλη από την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Βλαντίμιρ Πούτιν : Κερδίζει ένα διπλωματικό άνοιγμα για να προβάλλει τη βούληση για διάλογο εν μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων και του αδιεξόδου στο πεδίο της μάχης.

: Κερδίζει ένα διπλωματικό άνοιγμα για να προβάλλει τη βούληση για διάλογο εν μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων και του αδιεξόδου στο πεδίο της μάχης. Ντόναλντ Τραμπ : Χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να επιδείξει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια ζητήματα ενόψει των αμερικανικών εκλογών.

: Χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να επιδείξει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια ζητήματα ενόψει των αμερικανικών εκλογών. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ: Αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ανησυχία καθώς ένα κράτος μέλος φιλοξενεί διαπραγματεύσεις εκτός των επίσημων δυτικών πλαισίων

Με πληροφορίες από Reuters