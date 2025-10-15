Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί να διακόψει την αμερικανική βοήθεια προς την Αργεντινή εάν ο Μιλέι χάσει τις εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή εάν ο σύμμαχός του, Χαβιέρ Μιλέι, χάσει τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Εάν χάσει, δεν πρόκειται να είμαστε γενναιόδωροι με την Αργεντινή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον Μιλέι να επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο για να ζητήσει την πολιτική και οικονομική υποστήριξη του Ρεπουμπλικάνου. «Είμαι με αυτόν τον άνθρωπο επειδή η φιλοσοφία του είναι σωστή. Και μπορεί να κερδίσει και μπορεί να μην κερδίσει, νομίζω ότι θα κερδίσει. Και αν κερδίσει, μένουμε μαζί του, και αν δεν κερδίσει, φεύγουμε».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη υποσχεθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την οικονομία της Αργεντινής που αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά η υποστήριξή του δεν έχει καταφέρει να ηρεμήσει τις αγορές- ή να βοηθήσει τις δημοσκοπήσεις του Μιλέι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 26 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα των εκλογών, στις οποίες το μειοψηφικό κόμμα του Μιλέι ελπίζει να αυξήσει τον αριθμό των εδρών του, θα καθορίσουν εάν μπορεί να περάσει σκληρές μεταρρυθμίσεις μείωσης του κόστους ή θα αντιμετωπίσει ένα νομοθετικό τείχος για τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του.

Χαιρετίζοντας τον Μιλέι ως «μεγάλο ηγέτη», ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «υποστήριζε πλήρως» τον ιδεολογικό του σύμμαχο στις εκλογές. «Είναι MAGA από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι το ''Κάντε την Αργεντινή Ξανά Μεγάλη''», πρόσθεσε.

Πώς οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν την Αργεντινή

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με το πώς ένα μεγάλο πακέτο διάσωσης για την Αργεντινή συμπίπτει με την ίδια πολιτική «Πρώτα η Αμερική». Ερωτηθείς από δημοσιογράφους ποιο ήταν το όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ απάντησε: «Βοηθάμε μια μεγάλη φιλοσοφία να αναλάβει μια σπουδαία χώρα. Θέλουμε να τη δούμε να πετυχαίνει».

Καθώς η Αργεντινή αγωνίζεται να αποτρέψει μια ακόμη οικονομική κρίση και τα ποσοστά αποδοκιμασίας του Μιλέι αυξάνονται, ο πρόεδρος της χώρας έχει ζητήσει βοήθεια από τον δεξιό σύμμαχό του, τον Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει πολιτική υποστήριξη για τον Μιλέι, υποστηρίζοντάς τον με μια υπόσχεση τεράστιας οικονομικής βοήθειας, αλλά οι αγορές «παραμένουν τρομαγμένες» από την Αργεντινή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η υπερχρεωμένη χώρα αναγκάστηκε να δαπανήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια για να υπερασπιστεί το πέσο, μια στρατηγική που οι περισσότεροι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι δεν είναι βιώσιμη.

Αυτό ώθησε τους συμμάχους του Μιλέι στην Ουάσινγκτον να παρέμβουν με οικονομική διάσωση. «Η Αργεντινή αντιμετωπίζει μια στιγμή οξείας έλλειψης ρευστότητας», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοινώνοντας μια συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανακοίνωση πυροδότησε μια άνοδο στα ομόλογα και τις μετοχές της Αργεντινής και βοήθησε στην άμβλυνση της πίεσης στο πέσο. Σηματοδότησε επίσης μια σπάνια περίπτωση άμεσης παρέμβασης των ΗΠΑ στις αγορές συναλλάγματος της Λατινικής Αμερικής, υπογραμμίζοντας το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για την επιτυχία του Μιλέι.

Στην Αργεντινή, υπήρξαν πυρετώδεις εικασίες σχετικά με το τι μπορεί να θέλει ο Τραμπ από τον Μιλέι σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή του. Πριν ο Μιλέι αναλάβει την εξουσία, η Αργεντινή- ένας σημαντικός παραγωγός λιθίου- είχε εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Κίνα.

Το γραφείο του προέδρου της Αργεντινής δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν «πολλαπλά θέματα».

Ο Τραμπ απείλησε επίσης, την Τρίτη με εμπορικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων δασμών, κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι ήταν δυσαρεστημένος με την άρνησή της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% και χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ασέβεια προς το ΝΑΤΟ.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε τον αριθμό τους στο 5%. Σκεφτόμουν να τους επιβάλω εμπορική τιμωρία μέσω δασμών λόγω αυτού που έκαναν, και νομίζω ότι μπορεί να το κάνω».

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5%, αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεζ, εξασφάλισε εξαίρεση την τελευταία στιγμή εκείνη, λέγοντας ότι η Ισπανία θα δαπανούσε μόνο έως 2,1%.

Η Μαδρίτη έχει υποστηρίξει ότι αντισταθμίζει τις χαμηλότερες δαπάνες με ισχυρές συνεισφορές στρατευμάτων σε αποστολές του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτύξεων στη Λετονία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Με πληροφορίες από Guardian