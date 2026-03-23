Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε αναβολή επιθέσεων στο Ιράν για 5 ημέρες

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αναβολή επιθέσεων -για πέντε ημέρες- κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social / Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για το Ιράν

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή.

Με βάση το κλίμα και τον τόνο αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε και κάθε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των συνεχιζόμενων συναντήσεων και διαπραγματεύσεων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Ντόναλντ Τραμπ: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς του το Ιράν

Την ίδια ώρα, το μεσημέρι της Δετυέρας (23/3), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη ιρανική πηγή, αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει καμία άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «ούτε μέσω μεσάζοντα».

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Τραμπ «υποχώρησε» αφού προειδοποιήθηκε ότι το Ιράν θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι η πηγή αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι προειδοποιήσεις του στο Ιράν

Υπενθυμίζεται πως χθες, Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με επιθετική ρητορική απειλώντας εκ νέου το Ιράν με «ολοκληρωτική καταστροφή» εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και όλα θα πάνε μια χαρά», είπε σε ισραηλινό κανάλι, ενώ παράλληλα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ενημερώσει Ισραηλινούς αξιωματούχους πως μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με μεταδόσεις από το Κανάλι 12, σε περίπτωση που το Ιράν δεν ανταποκρινόταν στην προθεσμία των 48 ωρών που έχει τεθεί για το άνοιγμα των Στενών, υπήρχε το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση της εν λόγω επιχείρησης.

Ως προς το τελεσίγραφο καθ' αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Τεχεράνη.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή, τα Στενά του Ορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τα ξημερώματα της Κυριακής.