Ντόναλντ Τραμπ: «Ακυρώνω τα πλήγματα στο Ιράν, εφόσον υπάρξει γρήγορα συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα σχεδιαζόμενα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί «γρήγορα» συμφωνία με την Τεχεράνη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αποφάσισε να «ακυρώσει την επίθεση, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ». Όπως διευκρίνισε, αυτή θα περιλαμβάνει το «άμεσο, πλήρες και ολοκληρωτικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ» και τον τερματισμό της «πυρηνικής απειλής του Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με το Ισραήλ, ενώ η ανακοίνωσή του ήρθε λίγες ώρες μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο νέων, εκτεταμένων βομβαρδισμών εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

“The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/Ylmlm06j3E — The White House (@WhiteHouse) August 2, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για το Ιράν

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κλιμακώνουν την ένταση, προειδοποιώντας πως κάθε χώρα της περιοχής που θα συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον θα «τυλιχθεί στις φλόγες του πολέμου».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν «έτοιμες να πλήξουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με επίπεδα στρατιωτικής ισχύος που δεν έχουν υπάρξει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ωστόσο, υποστήριξε -στην ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- ότι αποφάσισε να αναστείλει την επιχείρηση, αφού το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν να δοθεί χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας πως «οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας έχουν συμφωνηθεί».

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει απαντήσει επισήμως στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

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U.S. President Donald Trump: "The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern… pic.twitter.com/2aZXyc3JXK — Open Source Intel (@Osint613) August 2, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η νέα ταξιδιωτική οδηγίες για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε νέα ταξιδιωτική οδηγία για τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι προετοιμασμένοι να εγκαταλείψουν την περιοχή σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με το CBS News, συνεργαζόμενο μέσο του BBC, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν επεξεργαστεί σχέδιο για μία από τις σφοδρότερες, μέχρι σήμερα, αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Το σχέδιο φέρεται να συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ενώπιον δημοσιογράφων: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Κάποια στιγμή θα πουν "δεν αντέχουμε άλλο"».

Το Axios μετέδωσε ακόμη ότι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ το Σάββατο, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων.

Με πληροφορίες από BBC