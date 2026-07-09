Ντόναλντ Τραμπ: Αεροδρόμιο της Φλόριντα παίρνει το όνομά του

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς (Palm Beach International Airport) μετονομάστηκε σε President Donald J. Trump International Airport, όμως, ο επίσημος κωδικός του αεροδρομίου δεν θα αλλάξει για ακόμη έναν μήνα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, υπέγραψε τον Μάρτιο νόμο για την επίσημη αλλαγή της ονομασίας του αεροδρομίου προς τιμήν του προέδρου Τραμπ, και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε οδηγία ότι η αλλαγή του ονόματος θα ισχύσει στις 9 Ιουλίου.

Ωστόσο, ο τριψήφιος κωδικός του αεροδρομίου που βλέπουν πιο συχνά οι επιβάτες - ο οποίος σήμερα είναι PBI - δεν θα αλλάξει σε DJT πριν από τις 18 Αυγούστου.

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) να εγκρίνει αλλαγές στους κωδικούς τοποθεσίας των αεροδρομίων. Αυτοί οι κωδικοί θεωρούνται συνήθως μόνιμοι και «σχεδόν ποτέ δεν αλλάζουν - και τότε μόνο με ισχυρή αιτιολόγηση, κυρίως για λόγους ασφάλειας των πτήσεων», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της IATA.

Το επίσημο αίτημα για την αλλαγή του κωδικού προήλθε από τις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Palm Beach International, όπως η Delta, η United, η American Airlines, η JetBlue και η Southwest.

«Η IATA ενήργησε μετά από αίτημα των αεροπορικών εταιρειών που εξυπηρετούν το Palm Beach International Airport για την αλλαγή του κωδικού από PBI σε DJT, παράλληλα με την αλλαγή του ονόματος τοποθεσίας σε President Donald J. Trump International Airport», δήλωσε εκπρόσωπος της IATA.

Η IATA ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας ότι η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Αυγούστου, ώστε όλα τα συστήματα να μπορούν να ενημερωθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου ενθαρρύνει τους επιβάτες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον κωδικό PBI μέχρι να πραγματοποιηθεί η επίσημη αλλαγή τον Αύγουστο.

«Αναγνωρίζουμε ότι η απαιτούμενη αλλαγή ονόματος μπορεί να γίνει αντιληπτή με διαφορετικούς τρόπους από τους επιβάτες μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχή υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου», αναφέρει η σελίδα συχνών ερωτήσεων του αεροδρομίου. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση όλων των επιβατών και στη διασφάλιση μιας θετικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.»

Σχεδόν οκτώ εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν μέσω του PBI κάθε χρόνο, σύμφωνα με το αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά το PBI για να ταξιδεύει στο θέρετρό του στη Φλόριντα, το Mar-a-Lago.

Υπάρχουν 12 αεροδρόμια σε ολόκληρη την Αμερική που έχουν ονομαστεί προς τιμήν προέδρων.

Με πληροφορίες από CBS News