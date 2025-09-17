Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ έφτασαν στη Βρετανία - Εντός της ημέρας η συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ έφτασαν αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βρετανία, εν όψει της επίσημης επίσκεψης τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου λίγο μετά τις 21:00 και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο, ώστε να μεταβούν στην κατοικία του πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως όπως ορίζει το πρωτόκολλο, οι δυο τους θα φιλοξενηθούν στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Εκεί θα τους περιμένουν αργότερα σήμερα για την επίσημη τελετή υποδοχής τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη τελετή, αναμένεται να περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ θα καταθέσουν επίσης στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ.

Η ημέρα τους θα κλείσει με τον βασιλιά Κάρολο, να παραθέτει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.