Ντόλι Πάρτον: Στην κορυφή λίστας παγκόσμιων προσωπικοτήτων σε δημοσκόπηση δημοφιλίας στις ΗΠΑ

Για το αμερικανικό κοινό, η φράση της Ντόλι Πάρτον στο κλασικό τραγούδι της «I Will Always Love You» φαίνεται πως είναι αμοιβαίο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν το University of Massachusetts και η εταιρεία YouGov σε δείγμα 1.000 ατόμων, η Ντόλι Πάρτον καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή δημοφιλία, αφήνοντας πίσω της άλλες διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τραγουδίστρια και φιλάνθρωπος είχε 70% θετικές απόψεις και μόλις 5% αρνητικές, γεγονός που της δίνει καθαρή θετική αποδοχή 65%, τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των προσώπων της έρευνας.

Δεύτερος έρχεται ο Μπαράκ Ομπάμα με 14% καθαρή θετική αποδοχή, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με 12%.

Στην ίδια δημοσκόπηση, ο Ομπάμα και η Πάρτον ήταν οι μόνοι που συγκέντρωσαν θετική γνώμη από τουλάχιστον τους μισούς συμμετέχοντες, ενώ άλλες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν αρνητικό ισοζύγιο.

Ντόλι Πάρτον: «Δίνω από την καρδιά μου»

Η ιδιαίτερα υψηλή δημοφιλία της Parton αποδίδεται όχι μόνο στη μακρά μουσική της πορεία και την υποκριτική της παρουσία, αλλά και στο εκτεταμένο φιλανθρωπικό της έργο.

Μέσα από το Dollywood Foundation έχει προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ έχει χρηματοδοτήσει έρευνες και δράσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, «δίνω από την καρδιά μου», εξηγώντας πως ανταποκρίνεται σε ανάγκες όταν μπορεί να τις καλύψει.

Με πληροφορίες από Guardian