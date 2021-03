Το ντοκιμαντέρ για την Τίνα Τέρνερ είναι το «αντίο» στους φανς της

Η Τίνα Τέρνερ, η γιαγιά της ροκ, αποχαιρετά τους φανς της με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Η αυτοβιογραφική ταινία, Τίνα, η οποία κάνει πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίζεται σε δύο μέρη και καταγράφει την πορεία της μέχρι την κορυφή, τον βίαιο γάμο της με τον Άικ Τέρνερ και την ανάδειξή της ως είδωλο της ροκ στη δεκαετία του 1980.

Η Τίνα Τέρνερ δεν έχει κάνει περιοδεία τα τελευταία 12 χρόνια, από το 2009. Δημοσίευσε πρόσφατα όμως, τα απομνημονεύματα της και ξεκίνησε ένα μιούζικαλ για τη ζωή της. Η βασική ερώτηση παραμένει «Πώς υποκλίνεσαι αργά; Φεύγεις απλά από τη σκηνή;»

Ο σκηνοθέτης Dan Lindsay λέει ότι η τραγουδίστρια είχε οραματιστεί το ντοκιμαντέρ ως την τελευταία της λέξη. «Εκτιμώ όλη αυτή την αγάπη για μένα», του είπε, «αλλά τελείωσα, είμαι κουρασμένη. Θέλω απλώς να βγω στη σύνταξη».

Ο σύζυγος της Τέρνερ, πρώην παραγωγός της μουσικής, Edwin Bach, χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ ως το αντίο της σταρ λέγοντας «Αυτό είναι. To κλείσιμο (της καριέρας)». Το ντοκιμαντέρ «Tινα» προβάλλεται αυτό το σαββατοκύριακο μέσω του HBO στις ΗΠΑ και μέσω του Sky στο Ηνωμένο Βασίλειο.





Μέσα από μία ειλικρινή συνέντευξη, η 81χρονη πλέον, γιαγιά της ροκ, μεταμορφώνεται στο ντοκιμαντέρ από ένα, όπως λέει η ίδια «κορίτσι από τα χωράφια» σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Για τα πρώτα 15 χρόνια της καριέρας της, η τραγουδίστρια συνδέθηκε άρρηκτα με τον Άικ Τέρνερ, με τον οποίο σημείωσε επιτυχίες όπως οι Nutbush City Limits, Proud Mary και River Deep Mountain High.

Εκείνος ήταν, που άλλαξε το όνομά της από Άννα Μάι Μπούλοκ σε Τίνα Τέρνερ - μια απόφαση που πήρε εν αγνοία της, διατηρώντας για χρόνια τον πλήρη έλεγχο πάνω της μέσα από έναν βίαιο και κακοποιητικό γάμο.

Στην ταινία, η Τέρνερ περιγράφει πώς τη χτυπούσε πριν κάνουν σεξ και πώς στη συνέχεια την αναγκάζει να βγει στη σκηνή και να τραγουδήσει «Ζούσα μια ζωή μέσα στον θάνατο», λέει στο ντοκιμαντέρ η Τέρνερ. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει πριν φύγει από το γάμο της το 1976, όπως αποκαλύπτει.

Αφού όμως κατάφερε να ξεχωρίσει μόνη της, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της δεκαετίας του '80 και του '90 με επιτυχίες όπως το What Love Got To Do With It, το Private Dancer και το Best.

Έτσι έδειξε στον κόσμο ότι «ξεπέρασε» τα προβλήματά της. Αλλά στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται ότι η πραγματικότητα ήταν πιο περίπλοκη «Μάθαμε στις πρώτες κουβέντες με την Τίνα ότι ο πόνος του παρελθόντος της κρύβεται πάντα στη γωνία», δήλωσε ο συν-σκηνοθέτης της ταινίας TJ Martin. «Θα το πει η ίδια. Δεν την πειράζει να μιλήσει για αυτό (την κακοποίηση), αλλά ξέρει πως αν το κάνει, (οι αναμνήσεις) επιστρέφουν σαν σε όνειρο, που είναι μια μορφή μετατραυματικού στρες».

Οι πρώτες κριτικές για το ντοκιμαντέρ ήταν εξαιρετικά θετικές, επαινώντας τη φήμη της Tέρνερ και απολαμβάνοντας ο θεατής την ευκαιρία να ξαναζήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Ακόμα κι αν γνωρίζετε την ιστορία της Τίνα Τέρνερ, θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ταινία», γράφει το Vulture. «Οι τρόποι με τους οποίους η τραγωδία και ο θρίαμβος την έχουν καθορίσει παρουσιάζονται δυνατά και ξεκάθαρα».

Σημεία της ταινίας θα «φέρουν δάκρυα στα μάτια σας», γράφουν οι New York Times, ιδίως εκεί που προσφέρει τη δική της συγχώρεση στον Άικ, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης το 2007.

Η ιστορία του γάμου της ισορροπείται με «πιο εορταστικά» βίντεο από τις θρυλικές της συναυλίες, σημειώνει η Screen Daily. Από τα κύρια πλεονεκτήματα της ταινίας, το «συναρπαστικό αρχειακό υλικό» σχολιάζει ο κριτικός της έκδοσης, Wendy.

Με πληροφορίες του BBC