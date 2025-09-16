Ντέιβιντ Λιντς: Πωλείται το σπίτι του στο Λος Άντζελες για 15 εκατ. δολάρια

Για τον Ντέιβιντ Λιντς, το σπίτι ήταν ένας χώρος όπου σκοτεινά όνειρα και δημιουργικά οράματα ζωντάνευαν. Ήταν επίσης ένα εντυπωσιακό συγκρότημα στο Χόλιγουντ, το οποίο τώρα βγαίνει προς πώληση με τιμή 15 εκατομμύρια δολάρια (12,7 εκατ. ευρώ).

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης του Mulholland Drive, που απεβίωσε τον Ιανουάριο, μετακόμισε εκεί το 1987. Το σπίτι, γνωστό ως Beverly Johnson House, σχεδιάστηκε το 1963 από τον Lloyd Wright, γιο του Αμερικανού αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright.

Η αμερικανική ιστοσελίδα ακινήτων «Zillow» αναφέρει ότι το σπίτι έχει αναγνωριστεί από το Historic Places LA ως «εξαιρετικό παράδειγμα μοντέρνας/οργανικής αρχιτεκτονικής κατοικίας της δεκαετίας του 1950», με τολμηρή γεωμετρία, γυάλινους τοίχους και ομαλή ροή μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Λιντς επεκτάθηκε σε ένα συγκρότημα αγοράζοντας δύο επιπλέον ιδιοκτησίες στη Senalda Road: η μία έγινε η έδρα της παραγωγικής του εταιρείας και η άλλη αποτέλεσε μέρος της κινηματογραφικής ιστορίας, καθώς χρησιμοποιήθηκε στο Lost Highway (1997).

Επιπλέον, δημιούργησε ένα διώροφο ξενώνα και ένα μικρό διαμέρισμα και ανέθεσε στον Eric Lloyd Wright, εγγονό του Frank, να σχεδιάσει μια πισίνα και pool house το 1991. Μαζί, αυτά τα κτίρια σχηματίζουν ένα ενδιαφέρον σύνολο βοηθητικών κατασκευών σε 2,3 στρέμματα, όπου ζούσε και δημιουργούσε ο οραματιστής καλλιτέχνης.

Από συρτάρια γεμάτα με προσθετικά δόντια μέχρι τοίχους διακοσμημένους με σουρεαλιστικούς πίνακες του ίδιου του Λιντς, οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακές και ανατριχιαστικές.

Η ιδιοκτησία εκκενώθηκε λίγο πριν από τον θάνατο του Αμερικανού σκηνοθέτη λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ωστόσο δεν υπέστη ζημιές.

Άλλες ιδιοκτησίες του Λιντς έχουν επίσης τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2022, το πρώην σπίτι του στη Φιλαδέλφεια, όπου ξεκίνησε να φτιάχνει ταινίες, βγήκε προς πώληση για 325.000 δολάρια (275.000 ευρώ). Το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι της Laura Palmer στη σειρά Twin Peaks πωλήθηκε το 2014 για 500.000 δολάρια (423.000 ευρώ).

Σε μια καριέρα σχεδόν 60 χρόνων, ο Ντέιβιντ Λιντς δημιούργησε μοναδικά οράματα του κόσμου που γοήτευαν και αιφνιδίαζαν το κοινό, συχνά αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή πλευρά της ήρεμης αμερικανικής προαστιακής ζωής.

Εκτός από τις ταινίες του, ζωγράφιζε, κατασκεύαζε έπιπλα και συνεργαζόταν σε μουσικά έργα. Πρωτίστως, ήταν καλλιτέχνης, πάντα αναζητώντας νέους και καινοτόμους τρόπους για να ζωντανέψει τις ιδέες του.

Η πώληση του σπιτιού του γίνεται ενώ συνεχίζονται αφιερώματα στη μνήμη του παγκοσμίως. Στο Λονδίνο, στο τέλος αυτού του μήνα, θα πραγματοποιηθεί ένα αφιερωμένο φεστιβάλ David Lynch, ενώ το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) προγραμματίζει ειδική σειρά προβολών για τον Λιντς στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Με πληροφορίες από euronews.com