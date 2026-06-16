Ντε Νίρο, Μπέτι Μίντλερ και Τζέιν Φόντα κατά Τραμπ στη Νέα Υόρκη: «Ερχόμαστε για τον κ@λο του»

Η βραδιά άνοιξε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να καλωσορίζει το κοινό που «δεν βρήκε εισιτήριο για τους αγώνες κλουβιού του Λευκού Οίκου». Δεν ήταν τυχαία ατάκα. Την ίδια ώρα που στο Μανχάταν γινόταν το Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment, στον Λευκό Οίκο εξελισσόταν μια αμφιλεγόμενη εκδήλωση UFC.

Στο Town Hall της Νέας Υόρκης, έναν χώρο με δική του ιστορία στο κίνημα των σουφραζετών, η Τζέιν Φόντα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Μπέτι Μίντλερ, η Πάτι Σμιθ, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Λίλι Γκλάντστοουν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες και ακτιβιστές πήραν μέρος σε μια βραδιά αφιερωμένη στην Πρώτη Τροπολογία και στην ελευθερία της έκφρασης.

Η Λίλι Γκλάντστοουν μίλησε στην εκδήλωση Rise Up, Sing Out για την εμπειρία των ιθαγενών Αμερικανών./Getty Images

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Committee for the First Amendment, την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία, την οποία αναβίωσε η Τζέιν Φόντα το 2025, μετά τη δεύτερη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Η αρχική επιτροπή είχε ιδρυθεί το 1947, με τη συμμετοχή και του πατέρα της, Χένρι Φόντα, για να στηρίξει τους Hollywood Ten, τους σεναριογράφους που μπήκαν στη μαύρη λίστα της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών λόγω υποτιθέμενων κομμουνιστικών φρονημάτων.

Η σύνδεση με εκείνη την εποχή δεν ήταν απλώς ιστορική αναφορά. Ήταν ο πυρήνας της βραδιάς. Η Φόντα είπε ότι σήμερα οι επιθέσεις δεν προέρχονται μόνο από ένα σημείο της εξουσίας, αλλά από την εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία μαζί. Μίλησε για μια καθαρή προσπάθεια περιορισμού θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και είπε ότι η σημερινή «Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών» μοιάζει να έρχεται από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο.

Ο Ντε Νίρο, που μίλησε λίγες ώρες μετά το κλείσιμο του 25ου Tribeca Film Festival, δεν προσπάθησε να μαλακώσει τη γλώσσα του. Χαρακτήρισε τον Τραμπ ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο, ενώ όταν αναφέρθηκε σε πρόσφατη δήλωση του προέδρου για την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, απάντησε από τη σκηνή: «Σκάσε, γαμώτο». Η φράση έγινε σύνθημα από το κοινό.

Η Φόντα χρησιμοποίησε πιο ήπιο λεξιλόγιο, αλλά το ίδιο σκληρό περιεχόμενο. Μίλησε για κυβέρνηση και συμμάχους της που, όπως είπε, παραβιάζουν συστηματικά την Πρώτη Τροπολογία για να φιμώσουν καλλιτέχνες, να κλείσουν πολιτιστικούς θεσμούς και να κόψουν χρηματοδοτήσεις από μουσεία.

Η βραδιά είχε τη μορφή δίωρης και πλέον πολιτικής επιθεώρησης, ανάμεσα σε συναυλία, δημόσια καταγγελία και καλλιτεχνική συσπείρωση. Η Πάτι Σμιθ τραγούδησε το People Have the Power, σηκώνοντας το κοινό όρθιο, ενώ ο Ρούφους Γουέινραϊτ ερμήνευσε το Somewhere Over the Rainbow. Η Μπέτι Μίντλερ τραγούδησε το αντιφασιστικό τραγούδι του Γούντι Γκάθρι All You Fascists Bound to Lose, με νέους στίχους που υποσχέθηκαν νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές και ένα πολύ άμεσο μήνυμα προς τον Τραμπ: «Ερχόμαστε για τον κώλο του».

Η Μίντλερ είπε στο κοινό ότι νιώθει μέρος μιας κοινότητας φωτεινής, ευφυούς και απελπισμένης για δικαιοσύνη. «Έχω ζήσει πολλά χρόνια, αλλά δεν έχω ξαναζήσει αυτό που ζούμε τώρα», είπε.

Η εκδήλωση δεν έμεινε μόνο στα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ. Η Λίλι Γκλάντστοουν μίλησε για την εμπειρία των ιθαγενών Αμερικανών και για το πώς η βία, η κλεμμένη φωνή, οι διαλυμένες υποσχέσεις και ο αγώνας για το δικαίωμα στην ύπαρξη δεν είναι κάτι καινούργιο για τους πρώτους λαούς της Αμερικής.

Η Τζούλια Ρόμπερτς τίμησε από τη σκηνή τη Ρενέ Γκουντ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την Πρώτη Τροπολογία στη Νέα Υόρκη./

Η Τζούλια Ρόμπερτς απήγγειλε ποίημα της Αμάντα Γκόρμαν τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη queer γυναίκα που παρουσιάστηκε στη βραδιά ως θύμα κρατικής βίας από την ICE στη Μινεάπολη. «Δεν ήταν σύμβολο», είπε η Ρόμπερτς. «Ήταν μια Αμερικανίδα γυναίκα, μια queer γυναίκα, που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι καλή σε έναν άδικο κόσμο».

Στο κέντρο μπήκαν και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, μέσα στον μήνα του Pride. Ο ηθοποιός Γουίλσον Κρουζ και η Peppermint από το RuPaul’s Drag Race μίλησαν για την επικίνδυνη ορατότητα των τρανς ανθρώπων στις ΗΠΑ. Η Peppermint είπε ότι τα τρανς παιδιά, που θα έπρεπε να ζουν ανοιχτά την αλήθεια τους, εκφοβίζονται από μια κυβέρνηση που ασχολείται περισσότερο με τον έλεγχο των σωμάτων τους παρά με το αν έχουν τροφή.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης παιδιά που είχαν κρατηθεί στο παρελθόν από τις αρχές και οδήγησαν το κοινό σε τραγούδι, καθώς και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές κοινότητες. Η ραβίνος Ρέιτσελ Τόμενερ μίλησε για την ανάγκη να προστατεύεται ταυτόχρονα η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης και η ελευθερία από την επιβολή οποιασδήποτε θρησκείας από το κράτος.

Προς το τέλος της βραδιάς, η Φόντα δεν έμεινε στο χειροκρότημα. Κάλεσε τους υποστηρικτές της εκδήλωσης να περάσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις, ανάμεσά τους και η πίεση προς τους εκπροσώπους τους για να μπλοκαριστεί η συγχώνευση Paramount και Warner Bros.

«Τραγουδήσαμε. Τώρα είναι ώρα να σηκωθούμε», είπε.

με στοιχεία από Guardian